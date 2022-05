Boston je tekmo bolje začel in v drugi četrtini ušel že na 47:35, na to pa vseskozi vodil za 10 točk, ob polčasu pa z 62:54. Nato je na sceno stopil Butler in s soigralci. V uvodu drugega dela je Miami z delnimi izidom 13:1 najprej povedel, do konca tretjega dela pa je razlika narasla kar na 93:76.

Miami je tretjo četrtino dobil kar z 39:14 in ko je Tyler Herro v zadnjem delu razliko zvišal na 20 točk, je bil zmagovalec odločen.

»Fantje so bili ob polčasu res razočarani. Praktično mi ni bilo treba nič reči, vsi so bili razočarani nad igro v obrambi. V tretjem delu je nato ekipo za sabo potegnil Jimmy, ki je bil v drugem polčasu vsakič zraven, ko je bilo treba narediti odločilno potezo,« je ključne trenutke tekme povzel trener Miamija Erik Spoelstra.

»Enostavno smo izgubili zbranost in v tretjem delu razpadli. Tri četrtine smo dobili, v četrti nato spet našli priključek, a razlike iz tretjega dela nam ni uspelo nadoknaditi. Imeli smo eno slabo četrtino, kar boli po psihični plati. Tekmec ni naredil nič posebnega, pokazali so le močno voljo in pokopal nas je naš medel pristop,« pa je razlog za poraz opisal trener Bostona Ime Udoka.

Pri Miamiju je Butler 41 točkam dodal devet skokov, pet podaj, štiri ukradene žoge in tri blokade, Herro je dosegel 18 točk, Vincent Gabe pa 17.

Za Boston, pri katerem sta manjkala Marcus Smart in Al Horford, je Jayson Tatum dosegel 29 točk, Jaylen Brown pa 24 točk in 10 skokov.

Danes se začenja finale tudi na zahodu. V San Franciscu bo gostoval Dallas s slovenskim zvezdnikom Luko Dončićem.