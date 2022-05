Na 82. dan vojne v Ukrajini je padla še zadnja postojanka ukrajinskih borcev v Mariupolju. Še v noči na torek se je začela evakuacija okoli 265 ukrajinskih vojakov odreda Azov, ki so v železarskem kompleksu Azovstal kljubovali večtedenskemu obleganju ruskih sil in zračnim napadom. To je prvi večji uspeh Rusije, potem ko so se morale njene čete umakniti iz okolice Kijeva, nazadnje pa še iz Harkiva, kjer ukrajinski vojaki osvobajajo sosednje vasi in so se ponekod že prebile do meje z Rusijo.

Kijev hvaležen vojakom

Kaj se bo zgodilo z vojaki iz Azovstala, ostaja nejasno. Rusija je namreč odred Azov opisovala kot nacistično enoto, pri utemeljevanju napada na Ukrajino pa kot enega od razlogov navajala denacifikacijo območja. Ko se je v noči na torek ob posredovanju mednarodnega odbora Rdečega križa in Združenih narodov začela evakuacija borcev – po ruskih navedbah so se ti predali – je ukrajinsko obrambno ministrstvo sporočilo zgolj, da se je operacija branilcev Mariupolja končala. Da so sploh tako dolgo kljubovali napadom, so jim v Kijevu hvaležni, saj so s svojim uporom omogočili, da so se ukrajinske sile na novo razporedile in dobile pomoč iz tujine. Včeraj proti večeru so izvedli še drugo evakucijo vojakov iz železarne.

Bodo prepovedali izmenjavo pripadnikov odreda Azov?

V Kijevu si želijo vse ukrajinske vojake izmenjati z ruskimi vojnimi ujetniki. »Ukrajina potrebuje svoje heroje žive,« je še v noči na torek sporočal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Toda njihova usoda, še posebej pripadnikov odreda Azov, ostaja nejasna zaradi različnih sporočil iz Moskve.

Iz Kremlja so sicer sporočili, da bodo zajete vojake obravnavali v skladu z mednarodnimi normami, kar je tudi osebna garancija ruskega predsednika Vladimirja Putina. Toda iz ruske dume so prihajala drugačna sporočila. Ruski parlament bo namreč razpravljal o prepovedi izmenjave ukrajinskih ujetnikov iz odreda Azov. Predsednik dume Vjačeslav Volodin je denimo dejal, da »nacističnih zločincev ne bi smeli izmenjati«. Še ostrejši je bil poslanec Leonid Slutski. Evakuirane vojake je opisal kot »živali v človeški obliki« in zanje zahteval smrtno kazen. Da bi Rusija utegnila obdržati pripadnike odreda Azov in jim tudi soditi, nakazuje včerajšnja zahteva generalnega državnega tožilstva vrhovnemu sodišču, naj odred Azov razglasi za »teroristično organizacijo«.