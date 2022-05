Med prilagajanjem so zanj skrbeli lovci lovišča s posebnim namenom Jelen, skupaj z veterinarko in člani projektne ekipe LIFE Lynx. S pomočjo uporabe prilagoditvenih obor poskušajo zmanjšati možnost, da bi ris Blisk po izpustu odtaval daleč stran od kraja izpusta. S pomočjo genetskih analiz so ugotovili, da je ris Blisk oče risa Katalina, ki so ga prav tako izpustili iz obore na Snežniku in je svoj teritorij vzpostavil na območju Menišije in Rakitniške planote. V okviru projekta LIFE Lynx so do sedaj v naravo izpustili štirinajst risov; štiri na Hrvaškem in deset v Sloveniji. Vse doseljene rise spremljajo z GPS telemetričnimi ovratnicami, s pomočjo katerih ugotavljajo, kako se risi vključujejo v populacijo. Ime za risa Bliska so tokrat izbirali v sodelovanju s centrom DINA Pivka in OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica.