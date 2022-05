Da ne bi več živele v stalnem strahu

V stanovanju sem našla sekiro. Mož mi je zagrozil, da mi bo z njo odsekal glavo. Enkrat je po celem mestu divjal za nama s hčerjo in naju skušal povoziti. Ni mu uspelo,« pravi Španka Sandra, ki je nasilnega soproga prijavila policiji. Dobil je prepoved približevanja, a ona še vedno živi v strahu. Redki so trenutki, ko ji uspe pozabiti nanj. Možnost novega napada je povsem okupirala njeno življenje. Z otroki se počuti varno samo doma. Hiša je postala njihovo zatočišče, a obenem tudi zapor. Mir bo imela šele, ko se bo možakar spametoval ali ko bo mrtev. Upa, da ne bo prej on umoril nje. Sandra je le ena od milijonov žensk po svetu, ki se dnevno tresejo za svoje življenje. Odkar ima njen mož prepoved približevanja, podkrepljeno z nošenjem elektronske naprave za sledenje njegovemu gibanju, spi vsaj malce mirneje.