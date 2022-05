Po dvanajstih letih je Slovenijo ponovno obiskal katarski emir. Potem ko je leta 2010 pri takratnem predsedniku države Danilu Türku o možnostih poglabljanja odnosov govoril že takratni emir Hamad bin Kalifa Al Tani, je njegov sin in naslednik na katarskem prestolu Tamim bin Hamad bin Kalifa Al Tani tokrat podobne pogovore vodil s sedanjim vodstvom države – predsednikom države Borutom Pahorjem, premierjem Janezom Janšo ter ministroma za okolje Andrejem Vizjakom in za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem.

Tako kot pred dobrim desetletjem so tudi tokrat Katarci izražali interes za vlaganja v Slovenijo, pogovori pa so se na začetku evropske turneje katarskega emirja – za Slovenijo bo obiskal še Španijo, Veliko Britanijo in Nemčijo – vrteli tudi in predvsem okoli ta čas najbolj vroče evropske teme: diverzifikacije plinske oskrbe.

V gosteh 130-članska delegacija

Slovenija si prizadeva za svojo oskrbo z zemeljskim plinom pridobiti nove dobavitelje. Katar je kot velik proizvajalec utekočinjenega zemeljskega plina v zadnjih mesecih eden izmed najbolj zaželenih sogovornikov v evropskih državah. Na infrastrukturnem ministrstvu sicer včeraj niso pojasnili, ali je bil med obiskom emirja dosežen konkreten dogovor o dobavah zemeljskega plina za Slovenijo. Emirja Al Tanija je na obisku v Sloveniji spremljala 130-članska delegacija. Ministri, ki so spremljali Al Tanija, so v Slovenijo pripotovali že v petek. Kot so pojasnili v kabinetu predsednika republike, so proučevali investicijske možnosti v naši državi.

Med obiskom emirja sta SPIRIT Slovenija in Qatar Holding LLC, hčerinsko podjetje Qatar Investment Authority, ki za državo izvaja investicije, podpisala memorandum o sodelovanju. Gospodarska menjava med državama je sicer zelo skromna. Leta 2021 je znašala dobrih 31 milijonov evrov in je močno v korist katarskemu izvozu v Slovenijo (30 milijonov evrov). Da se bo gospodarsko sodelovanje med državama okrepilo, je bil v kratki izjavi optimističen tudi emir Al Tani.