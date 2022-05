Panterji, zmagovalci predsedniškega pokala za najboljšo ekipo rednega dela, so se po 26-letni suši po treh zaporednih zmagah prvič prebili v polfinale vzhoda, potem ko so na šesti tekmi po podaljšku izločili prestolnike. "Občutek je čudovit. Nekaj časa sem se spraševal, ali se to res dogaja? Med devetletno kariero v tem dresu še nikoli nisem napredoval v drugi krog, občutki so res neverjetni. A obenem se zavedam, da nas čaka še veliko dela. Danes bomo uživali v uspehu, že jutri spet poprijeli za delo," je po zmagi, vratar Sergej Bobrovskij je zaustavil 34 strelov, dejal kapetan Aleksander Barkov.

Naslednji tekmec Floride bo zmagovalec dvoboja med Toronto Maple Leafs in dvakratnim zaporednim branilcem naslova, Tampa Bay Lightning. Ekipi odločilna sedma tekma čaka v noči na nedeljo po srednjeevropskem času v Torontu. Florida bo imela proti kateremu koli tekmecu prednost domačega ledu.

"Na koncu dneva je povsem vseeno, kdo bo naš naslednji tekmec. Seveda si bom tekmo ogledal preko televizije, vendar se bom obenem tudi odpočil. Gre za dve zelo dobri ekipi," je dejal napadalec panterjev Jonathan Huberdeau. Carter Verhaeghe je sicer prvi igralec floridske ekipe v končnici z 12 točkami (po šest golov in podaj), vključno z odločilnima zadetkoma na četrti in šesti tekmi.

Na vzhodu je bila še tekma Pittsburgh Penguins - New York Rangers, na kateri so s 5:3 slavili rangerji in dvoboj na štiri zmage izenačili na 3:3. Chris Kreider je popeljal goste v vodstvo 1:28 minute pred koncem tekme in pomagal rangerjem izsiliti sedmo tekmo. Ta bo v nedeljo v New Yorku.

Medtem pa so Dallas Stars v zahodni konferenci premagali Calgary Flames s 4:2 in dvoboj prvega kroga končnice na štiri zmage prav tako izenačili na 3:3. Odločilna sedma tekma bo v nedeljo v Calgaryju. Roope Hintz je dosegel gol in podajo, vratar Jake Oettinger pa je za zvezde zaustavil 36 strelov.

Hokejisti Los Angeles Kings so dan prej zapravili prvo priložnost za napredovanje polfinale zahodnega dela lige. Zasedba Edmonton Oilers je v gosteh zmagala s 4:2 ter izid obračuna s kralji poravnavala na 3:3 v zmagah. O zmagovalcu te serije bo odločala sedma tekma, ki bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Edmontonu.