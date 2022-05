Proga La Dune v Riola Sardu bo gostila osmo dirko v sezoni, v kateri je Tim Gajser razred zase. V skupnem seštevku za SP je zbral že 336 točk, za njim pa so s precejšnjimi zaostanki Francoz Maxime Renaux (255), Švicar Jeremy Seewer (231) in Španec Jorge Prado (220). O neverjetni premoči trikratnega svetovnega prvaka v elitnem razredu MXGP v letih 2016, 2019 in 2020 dovolj pove že podatek, da je na letošnjih sedmih dirkah kar šestkrat zmagal – na preizkušnjah za veliko nagrado Velike Britanije, Lombardije, Patagonije-Argentine, Trentina, Latvije in Italije. Edini, ki je uspel prekiniti njegov neverjeten niz, je bil Španec Prado na dirki za VN Portugalske v Aguedi, kjer je bil Gajser drugi z dvema točkama zaostanka (45:47).

V tej sezoni je 25-letnik iz Pečk pri Makolah na 14 posamičnih vožnjah zmagal kar desetkrat. Na uvodnih štirih dirkah je na vsaki dobil po eno vožnjo, na zadnjih treh trikrat obe, njegov niz posamičnih zmag pa je dolg že sedem voženj. Gajser bo jutri na Sardiniji lovil jubilejno, 40. zmago v karieri (doslej 34 v MXGP, pet v MX2), vse razen novega poslušanja Zdravljice pa bi bilo presenečenje. S tem, koliko zmag ima, se ne ubada. »Zares se ne ukvarjam s tem, kolikokrat sem zmagal. Morda bi se moral in se bom, ko jih bo še več. Vem le, da je število zmag vedno večje, kar me zelo veseli. Zmagovati pač ni nikoli dolgočasno. Ponosen sem tako nase kot na ekipo. Med pripravami na sezono smo trdo delali in naredili nekaj sprememb na motorju. Z dosedanjimi sedmimi dirkami sem zelo zadovoljen in upam, da se bo sezona tudi nadaljevala tako uspešno,« se nadeja Tim Gajser.

Motokrosistično karavano po trdi progi konec prejšnjega tedna v Maggiori v Italiji zdaj na Sardiniji čaka mehka mivka na 1750 metrov dolgem krogu. »Progo na Sardiniji zelo dobro poznam, saj na njej veliko treniram skoraj vsak januar v pripravah na novo sezono. Želim zadržati sproščenost, s katero sem vozil v Maggiori. To te naredi še močnejšega in ti da še več samozavesti,« pravi Gajser, ki je na lanski dirki v Riola Sardu s poškodovano ključnico osvojil 12. mesto s 15 točkami, zmagal pa je Nizozemec Jeffrey Herlings z maksimalnimi 50 točkami.

Po izpahu rame, ki ga je staknil po padcu na treningu in zato izpustil dirko v Maggiori, se na dirke vrača Španec Jorge Prado. Je pa sezona, ki se zanju zaradi poškodb sploh še ni začela, tudi že končana za aktualnega svetovnega prvaka, Nizozemca Jeffreyja Herlingsa, in podprvaka, Francoza Romaina Febvreja. Herlings je pred dnevi oznanil, da mora še na eno operacijo stopala, Febvreju pa se po dvojnem zlomu noge kost ni dobro zacelila in je moral na začetku aprila znova na operacijo. Prejšnji teden je, prvič po padcu novembra lani na superkrosu, v Belgiji opravil dva krajša treninga, a možnosti, da bi v tej sezoni nastopil na kakšni dirki za SP, so nične.

V razredu MX2 je Jan Pancar na zadnji dirki v Maggiori osvojil 14. mesto (12 točk), v skupnem seštevku za SP pa je petnajsti s 75 točkami. Tudi on dobro pozna progo na Sardiniji, saj pozimi na njej veliko trenira, njegov cilj pa je uvrstitev med deseterico. V MX2 bo prva vožnja jutri ob 13.15, druga ob 16.10, v MXGP pa bosta ob 14.15 in 17.10.