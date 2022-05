Ni bilo slabo, a daleč od tega, da bi košarkarji Cedevite Olimpije na prvi tekmi polfinala lige ABA v Beogradu prikazali najboljšo predstavo sezone. To bi po besedah trenerja Jurice Golemca potrebovali za presenečenje, od katerega so bili oddaljeni kar precej, saj so za Beograjčani zaostajali vseh 40 minut. Druga polfinalna tekma bo v ponedeljek ob 18.30 v Stožicah.

Pred začetkom tekme je bilo v dvorani Aleksandra Nikolića svečano, saj sta Nikola Kalinić in Branko Lazić prejela nagradi za najboljšega posameznika (MVP) in najboljšega obrambnega igralca sezone v ligi ABA. Po pričakovanjih so gostitelji od uvodnega sodnikovega meta agresivno pritisnili na košarkarje Olimpije, ki so to pričakovali, kljub temu pa imeli kar nekaj težav pri prilagajanju. A ko so enkrat se, je začelo padati tudi v koš Zvezde. Prednjačil je predvsem kapetan Jaka Blažič (do polčasa 14 točk), ki pa je s soigralci spoznaval, kaj v jadranskem tekmovanju pomeni igranje proti rdeče-belim iz Beograda. Sodniška trojica, ki ji je poveljeval Slovenec Saša Pukl, je Ljubljančanom piskala osebne napake kot po tekočem traku in v vseh situacijah. A je Olimpija z dobro napadalno igro kljub temu držala korak s favoriziranim nasprotnikom, s tem pa tudi utišala sicer izjemno glasno in vročekrvno domačo publiko. Zaostanek za pet ob polčasu ni bil visok in je obetal zanimivo dogajanje tudi v nadaljevanju.

V drugi polčas je Olimpija krenila zbrano, saj se je zavedala, da jo lahko že manjša serija nasprotnika spravi v neugoden položaj. A osredotočenost je po nekaj minutah zbledela. Zgrešeno polaganje ali dve, predvsem pa številni skoki v napadu Zvezde so pripeljali do tega, da so gostitelji dvakrat ušli na deset točk razlike. In tu se Beograjčani niso ustavili. Njihov mlin je mlel naprej, brez prestanka in brez usmiljenja. Zdelo se je, da je obramba Crvene zvezde z vsako minuto bolj neprebojna, bolj agresivna. Ko je sredi zadnje četrtine prinesla prednost 16 točk, je bilo jasno, da od morebitne senzacije zmajev, ki so do konca sicer ublažili poraz, ne bo nič.

»Za nami ni najboljša tekma, saj smo bili premehki, kar si proti Zvezdi ne smemo dovoliti. Obrambno nismo bili na pravi ravni, napadalno je bilo nekoliko bolje, a smo v ključnih trenutkih iskali preveč individualnih rešitev, kar se nismo dogovorili. Nasprotnik je bil bolj čvrst in fizično močnejši, zato je v tretji četrtini pobral preveč skokov v napadu. Poleg tega so nas kaznovali s številnimi točkami v raketi. V končnici imamo možnost popravkov. Tekmo bomo analizirali in naredili vse, da Zvezdi otežimo delo in se vrnemo v Beograd,« je razmišljal Jurica Golemac. Edo Murić je kot glavni razlog za poraz izpostavil slabšo obrambo in dodal: »Lahko se še bolj borimo, kar se v Stožicah definitivno bomo.« x

C. zvezda – Olimpija 93:82 (26:23, 53:48, 71:63) Liga ABA, polfinale, prva tekma. Dvorana Aleksandra Nikolića, gledalcev 6076, sodniki: Pukl (Slovenija), Nikolić (Srbija), Kardum (Hrvaška). C. zvezda: Lazarević, Walters 10, Davidovac 8 (2-2), Mitrović 21 (11-9), Lazić, Kalinić 17 (1-1), Dobrić 5, Hollins 6 (2-2), Ivanović 16 (2-2), Marković, White 10 (4-3), Kuzmić, trener: Radonjić. Olimpija: Pullen 10 (1-0), Ferrell 4, Ejim 3, Murić 14 (2-2), Auguste 8 (4-2), Blažič 20 (5-3), Hodžić, Ščuka, Omić 11 (3-1), Dragić 12 (2-2), Radovanović, Mulalić, trener: Golemac. Prosti meti: C. Zvezda 22-19, Olimpija 17-10. Met za dve točki: C. Zvezda 41-28, Olimpija 43-24. Met za tri točke: C. Zvezda 28-6, Olimpija 25-8. Skoki: C. Zvezda 38 (25 + 13), Olimpija 28 (18 + 10). Osebne napake: C. Zvezda 19, Olimpija 25. Igralec tekme: Luka Mitrović (C. Zvezda). Semafor: 10:4 (4. minuta), 22:15 (8), 28:28 (12), 40:37 (17), 60:52 (23), 67:59 (27), 78:67 (33), 89:78 (37).