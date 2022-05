Operater ukrajinskega plinovodnega omrežja je v torek sporočil, da je več več objektov prenosnega omrežja na območju, ki ga je zasedla ruska vojska, ter da posledično ne morejo izvajati operativnega in tehnološkega nadzora nad tranzitno točko Sohranivka, kompresorsko postajo Novopskov in drugimi objekti. To skladno s pogodbami predstavlja okoliščine višje sile in GTSOU ne bo mogel nadaljevati s transportom plina prek te točke na meji z Rusijo, so navedli.

O ustavitvi dobave danes poročajo tudi ruske tiskovne agencije, medtem ko ukrajinska stran informacije še ni potrdila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski energetski velikan Gazprom je tako danes potrdil, da prek Ukrajine v Evropo teče manj plina. "Gazprom od 11. maja za tranzit prek ukrajinskega ozemlja dobavlja 72 milijonov kubičnih metrov ruskega plina," je po poročanju ruske tiskovne agencije Interfax povedal tiskovni predstavnik podjetja Sergej Kuprijanov. V sredo je bil obseg naročil pri 95,8 milijona kubičnih metrov.

Iz Gazproma so še sporočili, da niso "dobili nobene potrditve obstoja višje sile". Ukrajinci so v zadnjih tednih na tranzitni točki Sohranivka delali povsem "neovirano", povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Preko plinovoda v regiji Lugansk običajno v Evropo steče 32,6 milijona kubičnih metrov plina dnevno. To je skoraj ena tretjina vsega ruskega plina, ki prek Ukrajine prihaja v Evropo.

Za zemeljski plin z nizozemskega vozlišča TTF za dobavo junija je bilo ob začetku današnjega trgovanja treba odšteti 1124 dolarjev za 1000 kubičnih metrov plina oz. 103 evre za megavatno uro, kar je bilo okoli štiri odstotke več kot v torek, je poročala ruska tiskovna agencija Tass. Cene so v nadaljevanju padle. Trenutno je treba za megavatno uro odšteti okoli 97 evrov.

Spopadi v Ukrajini se medtem nadaljujejo. Kijev ves čas poziva k ostrejšim sankcijam proti Moskvi, a številne Evropejce skrbi prav dobava plina, saj alternative ruskemu plinu praktično ni, še navaja AFP.