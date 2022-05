Zelenski je pohvalil napore ukrajinskih vojakov, ki po njegovih besedah kažejo »nadnaravno moč «v boju proti agresorski vojski, a je pri tem vseeno posvaril pred evforijo, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

»Ukrajinske oborožene sile delajo vse, da bi osvobodile našo državo in naše ljudi, « je sporočil Zelenski in dodal: »Vsa naša mesta bodo osvobojena - Herson, Melitopolj, Berdjansk, Mariupolj in ostala.« Ameriški think-tank Inštitut za vojne študije, ki se sklicuje na vire znotraj ruske vojske, trdi, da so bili Rusi potisnjeni skoraj povsem do ukrajinsko-ruske meje.

Harkiv, ki je pred vojno štel 1,5 milijona prebivalcev, je vse od konca februarja tarča napadov ruskega topništva in letalstva, ukrajinska vojska pa je doslej uspešno odbila vsak poskus zavzetja mesta.

Po ocenah Inštituta za vojne študije bo ukrajinska protiofenziva v nekaj tednih prisilila ruske sile v popoln umik iz okolice Harkiva. Istočasno strokovnjaki inštituta opažajo, da ruska vojska postopno napreduje okoli 150 kilometrov jugovzhodno, kjer osvajajo ozemlja regije Donbas, ki še niso pod nadzorom ruskih sil ali sil lokalnih proruskih oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.