Socialni demokrati nismo stranka, ki bi merila samo na en momentum, ki se je pojavil v družbi. Stvari smo poskušali graditi bolj programsko, vendar pa ljudje v tem trenutku očitno niso razmišljali tako programsko, ampak bolj čustveno, saj smo bili v Sloveniji prikrajšani za neko normalno obliko sobivanja in komuniciranja. Slovenija ni država, ustvarjena za voditelje, ki pričakujejo, da bo narod samo sledil, pa tudi če so rešitve najboljše. Ljudje v Sloveniji želimo sodelovati in se počutiti spoštovane.

Zgodilo se je, kar se je. Mi smo predstavljali bolj program in vsebinske stvari, ki pa so bile očitno za volilce manj zanimive. Med pogovori v predvolilnih bazah stranke SD sem ugotovil, da so imeli volilci naše stranke dve prioriteti. Najprej jih je zanimalo, ali bo Golob premagal Janšo, nato pa, ali bo LMŠ prišla v parlament. Šele nato so jih zanimali naši kandidati.

Kljub slabemu rezultatu me pa veseli, kako se je prizorišče počistilo. Zdaj imate eno stranko, ki je trenutno še na oblasti in ki je programsko niti ne znam definirati. Ta stranka ima že 30 let enega vodjo. Malo je takšnih voditeljev v svetu in vemo, kdo so tisti, ki so toliko časa na čelu svojih strank. Dvajset odstotkov ljudi pač želi imeti odločnega vodjo, za katerim bodo korakali. To se mi zdi nekoliko v nasprotju z ustrojem in zgodovino Slovenije. x siol.net