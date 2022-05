Rokometašice Krima Mercatorja so na povratni četrtfinalni tekmi lige prvakinj na Norveškem izgubile proti Vipers Kristiansandu s 24:33 (12:17) in končale mednarodno sezono 2021/22. Ljubljanska ekipa je na prvi tekmi klonila s 25:32. V tej sezoni je v glavnem delu tekmovanja osvojila šesto mesto v skupini B. Pred njo so se uvrstili madžarski Györ, Vipers Kristiansand, francoski Metz, ruski CSKA Moskva in danski Odense, za njo pa švedski Sävehof in turški Kastamonu. V tekmah za preboj v četrtfinale je bila nato v dveh tekmah boljša od madžarskega Ferencvarosa s 55:52, v četrtfinalu pa je klonila proti Kristiansandu z 49:65.

Krimovke so v Aquarami že sredi prvega polčasa zaostale za štiri gole (5:9), nato pa so le strnile svoje vrste in do 22. minute, ko je Katarina Krpež - Šlezak znižala na 10:12, držale korak s skandinavsko zasedbo. Ta je v končnici prvega polčasa znova zaigrala bolj odločno in ljubljanski zasedbi nekajkrat ušla na pet golov (10:15, 11:16, 12:17). Slovenske prvakinje so se v 43. minuti približale na tri gole zaostanka (21:24), nato pa naredile nekaj napak in štiri minute kasneje zaostale za sedem zadetkov (21:28), najvišji primanjkljaj v golih pa so si pridelale prav v končnici tekme.

»Tekma je bila težka. Začele smo preveč nervozno, naredile preveč napak. V drugem polčasu smo se jim približale, a manjše razlike od treh zadetkov nismo mogle narediti. Manjkala je kolektivna igra, tudi doprinos poškodovane Tjaše Stanko. Treba je priznati, da je napredovala trenutno boljša ekipa,« je po porazu dejala ljubljanska trenerka Natalija Derepasko.

»Tekmice so bile na obeh dvobojih boljše. Prva tekma v Ljubljani je bila razlog, da nam je bilo na gostovanju težko, saj smo v tekmo stopile s sedmimi zadetki zaostanka. Naredile smo preveč napak, začele nervozno, na trenutke nismo naredile tega, kar smo se v garderobi in na treningih dogovorile, kar so tekmice vsakič kaznovale. Težko je strniti misli po porazu. Čestitke Norvežankam za napredovanje med najboljše štiri ekipe v Evropi,« je poraz športno priznala Ana Gros. sta, šr