Vsaka nagrada je prispevek k branosti

Včeraj so na Vrhniki podelili Cankarjevo nagrado za najboljše literarno delo minulega leta. Prejela jo je Simona Semenič za knjigo dramskih besedil tri igre za punce. Cankarjeva nagrada je najmlajša slovenska literarna nagrada, saj je bila podeljena šele tretjič, in ni edina literarna nagrada, ki bo – ali pa je že bila – podeljena letos. V Sloveniji imamo v resnici zelo veliko književnih nagrad. Naj začnemo naštevanje z najprestižnejšo Prešernovo nagrado in nagradami Prešernovega sklada. Potem so tu še Grumova nagrada za najboljše slovensko dramsko besedilo; vilenica, ki je mednarodna nagrada Društva slovenskih pisateljev; kresnik, ki ga za najboljši roman podeljuje časnik Delo, Veronikina nagrada mesta Celje za najboljšo pesniško zbirko leta. Levstikovo nagrado podeljuje založba Mladinska knjiga za dosežke na področju otroške in mladinske književnosti. Nagrado desetnica, ki prav tako pokriva področje otroške in mladinske književnosti, podeljuje Društvo slovenskih pisateljev. Kritiško sito podeljuje Društvo slovenskih literarnih kritikov. Nagrado mira za izjemne dosežke na področju literarne ustvarjalnosti žensk podeljuje PEN. Imamo še Rožančevo nagrado za najboljšo esejistiko in večernico časopisa Večer za najboljše mladinsko delo, navsezadnje pa še nagrade Slovenskega knjižnega sejma, kjer med drugim podeljujejo tudi nagrado za najboljšo knjigo leta.