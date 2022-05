Dan svobode

Danes, na dan, ko je objavljeno pričujoče besedilo, praznujemo tako imenovani dan Evrope, praznik, ki je nastal ob obletnici zmage nad fašizmom v drugi svetovni vojni. Resnici na ljubo je treba dodati, da Evropska unija zaznamuje ta datum od leta 1985. Takrat so oživili spomin na Schumanovo deklaracijo iz leta 1950, s katero so predlagali združitev francoske in zahodnonemške industrije, kar je pripeljalo do ustanovitve Evropske skupnosti za premog in jeklo, prvega takšnega združenja, ki je nastalo, če smo že natančni, 18. aprila leta 1951. Iz tega semena je zraslo to, kar imamo danes.