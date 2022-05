Za stroške, ki jih imajo z delom v volilni enoti, poslanci prejemajo pavšal v višini med 500 in 800 evri mesečno, odvisen pa je od tega, kako oddaljeno je poslančevo stalno prebivališče od sedeža DZ. V letu 2021 so za pavšale poslancem izplačali 642.344 evrov, kar je bilo za nekaj tisočakov manj kot leta pred tem.

Za delovanje poslanske pisarne jim pripada dodatnih 180 evrov mesečno, vendar tega denarja ne dobijo izplačanega na svoj transakcijski račun, temveč ga DZ izplačuje najemodajalcu v skladu s sklenjeno najemno pogodbo oz. osebi, ki za poslansko pisarno opravlja strokovno-administrativna dela na podlagi pogodbe o delu.

Poslancem je na voljo tudi 49 službenih stanovanj, s katerimi razpolaga DZ in jih poslancem oddaja po neprofitni najemnini. Njena višini se določa na podlagi uredbe, ki v izračunu upošteva velikost stanovanja, v preteklosti pa je znašala med 90 in 300 evri mesečno.

Stanovanja dodeljuje mandatno-volilna komisija DZ, ki pri tem upošteva število prosilcev za stanovanja. Prednost imajo prosilci, ki so po kriteriju časovne oddaljenosti bolj oddaljeni. V preteklosti je veljalo pravilo, da so do stanovanja upravičeni poslanci, ki so od DZ oddaljeni več kot 60 kilometrov. Zdaj lahko do stanovanja pridejo tudi poslanci, ki so oddaljeni manj, v kolikor ostajajo prazna.

Če je poslanec na delo razporejen več kot 70 kilometrov izven kraja bivališča njegove ožje družine in živi od nje ločeno, mu pripada tudi mesečno nadomestilo stroškov stanovanja. Višina tega znaša 140,54 evra.

Poslancem, ki se na delo vozijo, DZ priznava kilometrino v višini osem odstotkov cene 95-oktanskega bencina, tovrstno mesečno povračilo pa ne more znašati več kot znaša minimalna plača.

Za namene izobraževanja lahko posamezen poslanec letno porabi 800 evrov. Ta sredstva se lahko uporabijo le za seminarje, tečaje, simpozije, delavnice in druge oblike funkcionalnega izobraževanja. Iz teh sredstev pa lahko kupijo tudi avdio-video izobraževalne pripomočke

Na ravni poslanskih skupin so na voljo tudi sredstva za strokovno pomoč, iz katerih so zagotovljena delovna mesta sekretarja poslanske skupine, svetovalca za odnose z javnostmi, dveh strokovnih sodelavcev in vodje pisarne ali referenta. Na vsakih osem poslancev je poslanska skupina upravičena do dodatnega referenta, če pa ima več kot šest poslancev, pa je na vsakih nadaljnjih šest poslancev upravičena do še enega strokovnega sodelavca. Pristojen odlok vsaki poslanski skupini dodeljuje še dodatno strokovno pomoč v višini mesečne plače za 43. plačni razred plačne lestvice plač v javnem sektorju.