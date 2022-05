Igralsko ekipo je Webber odpustil le nekaj minut po matineji v gledališču Gillian Lynne v londonskem Covent Gardnu. Igralec Olly Raynolds je v posnetku, ki ga je objavil na instagramu, dejal, da si je privoščil dopust, da bi proslavil uspeh, ker je postal del zasedbe muzikala, potem pa je prek twitterja izvedel, da je odpuščen. Carrie Hope Fletcher, ki v muzikalu igra vlogo Pepelke, je razkrila, da je za odpoved muzikala izvedela od drugih članov igralske zasedbe. Igralka Daisy Blanche Twells pa je v objavi na instagramu zapisala: »To je bila zame uresničitev mojih sanj, a je vse izginilo v samo nekaj sekundah. Moji kolegi in jaz iz zdajšnje in prejšnje zasedbe smo za to izvedeli iz objave v medijih. Kot si lahko mislite, je to nekaj najbolj groznega, kar sem lahko slišala, potem ko sem podpisala pogodbo in si tako v finančnem kot logističnem smislu naredila načrt za naslednje leto.« Webbrova produkcijska hiša Really Useful Group obtožbe zanika, češ da so vse sodelujoče v muzikalu obvestili po telefonu, elektronski pošti in v živo.