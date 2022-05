Sindikat bo uporabil vsa pravna in druga sredstva, da zavaruje in pomaga ohraniti njihovo poklicno integriteto, ki jo ogroža vodstvo RTVS, neposredno pa odgovorna urednica televizijskega informativnega programa Jadranka Rebernik, so poudarili.

Po njihovih navedbah je vodstvo v sporočilu za javnost, objavljenem na MMC RTV v torek, napovedalo vrnitev oddaje na zaslone 9. maja. Zadnja oddaja je bila pred tem na sporedu 21. marca, potem pa so jo čez noč umaknili s sporeda, so spomnili.

Glede na objavljeno sporočilo se je vodstvo informativnega programa TVS odločilo, da bo oddaja v maju nekoliko vizualno in programsko spremenjena, med drugim tudi pri vodenju oddaje. Tako je vodstvo zavoda po navedbah sindikata navedlo nekaj dni po tem, ko je javnost izvedela, da Štefančiču ni podaljšana pogodba.

Kot so povzeli v sindikatu, so vodstvo informativnega programa TVS k posodobitvi oddaje spodbudile tudi Štefančičeve izjave marca na javni tribuni za javno RTV, ki naj bi bile žaljive do zaposlenih na RTVS, v delu pa naj bi se jih dalo razumeti tudi kot grožnjo zoper posamezne zaposlene.

Toda branje celotne Štefančičeve izjave po pojasnilu sindikata kaže, da na javni tribuni ni grozil in ni bil žaljiv, ampak je opozoril na nujnost odpora proti poskusom omejevanja novinarske in uredniške avtonomije na TVS in se spraševal o poslovni škodi za RTVS.

Po njihovih besedah je dejal: »Ko poslušam in gledam in vidim, kaj se dogaja na nacionalki zadnje mesece, zadnje leto, je moja prva misel tale: jebeno več nas je kot njih, njih je samo ene par in vemo točno, kateri so. In ne vem zakaj, kot pravi Nataša Štefe, se po redakcijah ne usedemo.«

»Zakaj se ne usedemo? In ko pride noter in pove: 'Goloba ne boste imeli', mi rečemo: 'Imeli ga bomo, seveda ga bomo imeli.' Nam je bilo rečeno, da ga ne smemo imeti, pa smo ga imeli, zakaj ostali to ne naredite. Zakaj?« je po navedbah sindikata še dejal Štefančič.

Teh kadrovskih odločitev in programskih sprememb po mnenju sindikata ni mogoče razumeti drugače kot obračun z nekom, ki je izrekel kritiko uredniških in vodstvenih potez na RTVS, in z oddajo, ki kritično prevprašuje tudi odnose med politično oblastjo in javno radiotelevizijo.

V sindikatu so pri tem spomnili na zakon o medijih, po katerem se novinarju ne sme odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo ter s profesionalnimi pravili, merili in standardi.

Potem ko se je pod zahtevo za vrnitev Studia City podpisalo več kot 40.000 državljank in državljanov, je novo peticijo z naslovom Konec političnemu obračunavanju: Marcel naj ostane v nekaj dneh podpisalo skoraj 20.000 ljudi, so še spomnili v sindikatu.