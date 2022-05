»Za nami je zelo uspešen prvi uradni del pogajanj,« je po srečanju povedal Golob. »Jutri stečejo delovna pogajanja. O imenih danes nismo govorili. Smo se pa pogovarjali o usklajevanju programskih vsebin in o spremembah zakona o vladi.« Golob je potrdil, da bi vlada znala zadržati 17 ministrstev ali kakšnega manj. Od teh bi utegnila štiri ministrstva pripadati SD, tri Levici, ostala pa Gibanju Svoboda, a so tudi tu še možna odstopanja za kakšno ministrstvo. Golob je ob tem dodal, da bodo morebitni ministrski kandidati iz nevladnih strank upoštevani v kvoti Gibanja Svoboda. Skupni cilj GS, SD in Levice je, da vlado oblikujejo do 3. junija. Pogoj za to je, da se stranke uskladijo do 13. maja, a so tudi glede tega optimistični.

Koordinator Levice Luka Mesec je po koncu srečanja povedal, da lahko Slovenija pričakuje vlado, ki bo gledala v leto 2030, bo operativna in, po njegovi oceni, »končno zopet levosredinska«. Predsednica SD Tanja Fajon je dodala, da bo vlada trdna in stabilna, hkrati pa spoštovala ljudi, poslušala civilno družbo in sledila razvojnemu desetletju. »Vsi imamo enake vizije. Sledimo ciljem, kako Slovenijo narediti varno, prijazno, odprto, tolerantno in solidarno do leta 2030. Razvojni cilji so veliki in tem ambicijam bomo sledili,« je sklenila Fajonova.

»V resnici smo si že danes zastavili cilj dva mandata,« je dodal Golob. »Če želimo resno nasloviti razvojne izzive države, moramo gledati dlje kot en mandat. To je prva in ključna sprememba, ki jo uvajamo. Na drugi strani se zavedamo, da moramo ustvariti, če hočemo deliti. Vlada bo usmerjena v oba pola – kako ustvarjati in kako pravično deliti, da bomo imeli res državo socialne pravičnosti in solidarnosti. Hkrati bomo najprej poskrbeli za najšibkejše. Ta na videz protislovna cilja bomo naslovili takoj.« Povedal je še, da želijo do leta 2030 v državi vzpostaviti takšno stanje, da ne bo več prihajalo do bega možganov in da se ljudje ne bodo več počutili slabo glede tega, kako živijo in v kakšnih razmerah.

Golob ostro o sumih kartelnega dogovarjanja trgovcev z naftnimi derivati v Sloveniji

Golob se je na tiskovni konferenci dotaknil tudi odločitve vlade Janeza Janše, da ne podaljša reguliranja cen naftnih derivatov. »Mislim, da je to, kar se danes dogaja, v resnici nagajanje. Na neki način se vlada maščuje ljudem, ker jih niso izvolili. Zato naj zdaj plačujejo višje cene. To samo kaže, da so bili vsi bonbončki dani na vrvici. Sedaj, ko so volitve mimo, se bonbončki umikajo. Še bolj pomembno pri teh podražitvah pa je, da takrat, ko trg ne deluje, in očitno je, da v Sloveniji trg naftnih derivatov ne deluje, nastopi čas za pametno regulacijo. Sam pa lahko opažam, kar so pregledali tudi naši pravniki, da v zadnjih podražitvah lahko opazimo sume kartelnega dogovarjanja. Če se bo to nadaljevalo, bomo v Gibanju Svoboda pozvali Agencijo za varstvo konkurence, da ukrepa proti trgovcem z naftnimi derivati. Ker cene, ki so jih postavili, so tako neverjetno usklajene, da si res zaslužijo podrobno analizo.«