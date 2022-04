Levica je na nedeljskih državnozborskih volitvah s 4,39 odstotka prejetih glasov komaj prestopila parlamentarni prag. Ker je stranka dobila le pet poslanskih mandatov, kar je bistveno manj od pričakovanj, je koordinator stranke Luka Mesec že včeraj napovedal, da bo svetu stranke ponudil odstop.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec je danes v izjavi za medije dejal, da so na izvršnem odboru stranke sklenili, da bodo svetu stranke kolektivno ponudili odstop. »Svet stranke bo o tem odločal in razpravljal v naslednjih dneh,« je pojasnil Vatovec, in opozoril, da bo odločitev sveta stranke pomembna tudi za prihajajoča koalicijska pogajanja. »Vodstvo stranke mora pri pogajanjih z Gibanjem Svoboda vedeti, ali še uživa zaupanje naših članov in članic ali ne,« je dejal.

Vatovec je povedal tudi, da sta se koordinator Levice Luka Mesec in zmagovalec nedeljskih volitev Robert Golob danes že slišala in si čestitala za dosežene rezultate na volitvah. »Pogovorila sta se tudi o naših postopkih. Golob nima zadržkov do tega, da bi se počakalo do odločitve sveta stranke. Mislim pa, da je to tudi z našega vidika bolje, kot pa da bi šli brez mandata stranke na pogajanja,« je poudaril Vatovec.

Glede vstopa v novo koalicijo ne izključuje nobenih možnosti

Na vprašanje, ali je Levica naklonjena k vstopu v novo koalicijo, je Vatovec odvrnil, da si stranka želi delati za dobro ljudi. »V kakšni obliki pa je stvar okoliščin. Golob lahko vlado sestavi z eno stranko ali pa z dvema. Kot rečeno, odvisno bo od pogajanj. Ne izključujem nobenih možnosti, seveda pa si želimo v prvi vrsti predvsem pristopiti k tem pogovorom in tvorno najti skupno rešitev« je dejal Vatovec.

Prvak stranke Gibanja Svoboda je sicer napovedal, da bo koalicijo poskusil sestaviti s strankama SD in Levica. Golob je napovedi o odstopu vodstva stranke Levica včeraj za N1 komentiral z besedami, da ne želi posegati v delovanje drugih strank, a dodal, da se je z Mescem dobro razumel. »Med predvolilno kampanjo sva bila skupaj na soočenjih in velikih razlik nisem zaznal. Mislim, da smo se v prioritetah lepo ujeli. Srčno upam, da se v Levici odločijo, da bo stranka tvorno sodelovala v koaliciji. Če se odločijo — in upam, da se hitro — se veselim vseh njihovih kadrov, ne samo ministrov,« je komentiral Golob.

Vatovec: Izid volitev mešanica različnih dejavnikov

Vatovec je ocenil, da je izid volitev »mešanica različnih dejavnikov, od taktičnih do tega, kako se je kampanja vodila«. »Čeprav je rezultat Levice pod pričakovanji, pa je glavni uspeh nedeljskih volitev v tem, da je Slovenija »jasno pokazala, da si ne želi živeti v državi, kot si jo slika Janez Janša in njegova druščina«.