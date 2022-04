Politiki, ki jih bomo danes predstavili, so bili kot igralci solidni, a so veliko bolj izstopali ali pa še izstopajo kot politiki, predsedniki strank, držav, parlamentov in vlad. Manj jih je v Evropi, več jih je v Aziji in seveda v ZDA, kjer smo izpustili Donalda Trumpa, ki si je mimobežne oziroma stranske vloge v filmih navadno kar sam plačeval oziroma kupoval.

Joseph Estrada, Filipini

Filmski igralec in politik Joseph »Erap« Estrada, rojen leta 1937 v Manili, je nastopil v več kot sto filmih. Začel je leta 1957, končal pa leta 1989, a se je leta 2009 samo za hip spet vrnil z uspešnico Ang Tanging Pamilya: A Marry Go Round. Estrada je bil producent sedemdesetih filmov, v katerih je igral revnega junaka, ki so ga občudovale široke množice, kar je kasneje izkoriščal v politiki. Najprej je bil senator, potem filipinski podpredsednik, od leta 1992 do leta 1998, in nato predsednik Filipinov, od leta 1998 do leta 2001, ko so ga odstavili zaradi korupcije. Zmanjkalo naj bi kar 80 milijonov dolarjev, a ga niso obsodili, zato je leta 2010 spet kandidiral, vendar izgubil. Je pa postal župan Manile in je svoje delo opravljal v dveh mandatih, od leta 2013 do leta 2019. Estrada je poročen s političarko in psihiatrinjo Luiso Pimentel, s katero ima tri otroke. Še naslednjih osem otrok ima z različnimi igralkami, stevardeso in enega tudi z županjo San Juana Guio Gomez. Kontroverzni Estrada se je v svojih kampanjah in na politični poti boril proti korupciji, kriminalu in predvsem proti muslimanskim skrajnežem.

Ronald Reagan, ZDA

Ronald Reagan (1911–2004), 40. ameriški predsednik, je veljal za trdega desničarja, ki je veliko naredil za padec Berlinskega zidu, po drugi strani pa je razprl krila podivjanemu liberalizmu. Reagan je bil ameriški predsednik med letoma 1981 in 1989. Pred tem je bil osem let kalifornijski guverner. Zanimivo je, da je bil do leta 1962 demokrat. Igral je tudi v velikih filmih, od leta 1937 do leta 1964, svoj glas je posojal na radiu, nastopal je na televiziji. Med kakimi sto njegovimi nastopi najvišje uvrščajo film Dark Victory (1939) z Bette Davis in Humphreyjem Bogartom.

Volodimir Zelenski, Ukrajina

Predsednik napadene Ukrajine, Volodimir Zelenski, rojen leta 1978 v mestu Krivij Rig, ima pravzaprav kratko politično kariero, predsednik države je od 20. maja 2019. Zelenski izhaja iz intelektualne judovske družine, diplomiral je pravo na kijevski ekonomski fakulteti, a je že pri sedemnajstih nastopal kot humorist, v različnih skupinah in na televiziji. Igral je v nekaj filmih, a daleč največji uspeh je dosegel v vlogi poštenega ukrajinskega predsednika v seriji Sluga naroda, ki jo je uporabil tudi za svojo predsedniško kampanjo.

Marjan Šarec, Slovenija

Marjan Šarec (1977, Ljubljana), slovenski igralec, radijski novinar, imitator, politik in bivši premier Slovenije, je odraščal v Kamniku in se po maturi vpisal na študij dramske igre. Nastopal je predvsem na radiu in javnih prireditvah, slavo pa si je prislužil kot imitator različnih slovenskih politikov v oddaji Radio Ga Ga. Od leta 2010 do leta 2018 je bil župan občine Kamnik, leta 2017 je kandidiral za predsednika Slovenije, leta 2018 je nastopil na državnozborskih volitvah. Postal je premier, a je konec januarja 2020 odstopil.

Arnold Schwarzenegger, ZDA

Po ameriški ustavi politik, ki se ni rodil v ZDA, ne more postati predsednik države. Lahko pa je guverner. In ravno tak je bil načrt enega najboljših bodibilderjev vseh časov, hollywoodskega igralca Arnolda Schwarzeneggerja (1947, Thal pri Gradcu). Spisek uspešnic, ki jih je posnel, je neverjeten: Konan, Terminator, Komandos, Predator, Dvojčka, Popolni spomin, Policaj iz vrtca, Eraser … Ob poroki z nečakinjo Johna Kennedyja, Marie Shriver, je šel – logično – v boj za kalifornijski guvernerski stolček in ga zasedel (2003–2011). In to, zanimivo, kot republikanec.

Chikage Oogi, Japonska

Japonska filmska igralka in vplivna političarka (1933) je s kakimi 20 filmi zaznamovala domačo kinematografijo petdesetih in šestdesetih let ter se kot spoštovana osebnost začela ukvarjati s politiko. Najprej kot članica liberalnih demokratov, potem kot članica različnih novih, predvsem konservativnih strank. Leta 2000 je postala predsednica Nove konservativne stranke in ministrica v takratni vladi. Leta 2004 je bila imenovana za predsednico parlamenta, kot prva ženska na Japonskem.

Fred Thompson, ZDA

Fred Dalton Thompson (1942–2015) je bil republikanski politik, odvetnik, lobist in igralec. Kot senator je v Washingtonu zastopal državo Tennessee, od leta 1994 do leta 2004. Po končanem mandatu je igral popularnega tožilca Arthurja Brancha v seriji Zakon in red. A tudi to mu ni bilo dovolj – od maja 2007 do začetka leta 2008 je kandidiral na predsedniških volitvah kot kandidat za republikansko nominacijo, a ga je premagal izkušeni John McCain, njega pa Barack Obama. Thompson je igral tudi v filmih Lov na Rdeči oktober, Umri pokončno 2, Dnevi grmenja …

Ilona Staller, Madžarska – Italija

Madžarska porno zvezdnica (1951) v politiki ni imela tako velike vloge kot mnogi na današnji lestvici, je pa gotovo poskrbela za to, da je postala italijanska politika zanimivejša. Cicciolina se je v Italijo preselila potem, ko se je leta 1968 poročila z Salvatorjem Martinijem. V Italiji je od leta 1970 do leta 1998 posnela kakšnih 70 porno vsebin in se kot članica radikalne stranke leta 1987 uvrstila v poslansko zbornico. Potem je zamenjala paleto strank, se poskušala tudi v madžarski politiki, tri leta pa je bila žena enega največjih sodobnih umetnikov Jeffa Koonsa.

Glenda Jackson, Anglija

Angleška igralka in levičarska političarka iz Birkenheada (1936) velja za eno najboljših filmskih igralk šestdesetih let. Za film Zaljubljeni ženski iz leta 1969 je dobila celo oskarja za najboljšo igralko. In čeprav je bila njena filmska kariera izvrstna, se zdi, da se je enako zavzeto posvetila tudi politiki. V času vlade Tonyja Blaira je bila podministrica za promet, od leta 1992 do leta 2015 je bila članica angleškega parlamenta. Jacksonova je bila velika kritičarka politike Margaret Thatcher, ki je po njenem mnenju kriva za revščino v državi.

Jesse Ventura, ZDA

Silak iz akcijskih filmov in ameriške rokoborbe je tudi vojni veteran iz Vietnama in seveda politik, ki se je po članstvu v različnih neodvisnih strankah v zadnjem času preselil k ameriškim Zelenim. Še pomembneje je, da je bil vsestranski Jesse Ventura (1951) od leta 1999 do leta 2003 guverner Minnesote, še prej, od leta 1991 do leta 1995, pa župan Brooklyn Parka v taisti državi. Filmi, v katerih nastopa orjak, so v njegovem slogu: Predator, Begunec, Ricochet, Uničevalec … Ventura je član Hrama slavnih borcev ameriške rokoborbe (WWE).