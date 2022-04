NFT-ji preplavljajo svet. Po začetni navdušenosti ozke ciljne skupine, danes že razmišljamo o širokem potencialu, ki ga imajo na vseh področjih delovanja družbe. O čem pravzaprav govorimo? NFT je “non-fungable token”, prevedeno v slovenščino “nezamenljiv žeton”, ki predstavlja vrsto digitalnih sredstev in dokazuje unikatnost in avtentičnost. Je digitalno potrdilo o lastništvu, ki ga ni mogoče ponarediti in niti en na svetu ni enak drugemu. "Ena izmed dodanih lastnosti je tudi preverljivost avtentičnosti. Žetonom lahko kadarkoli sledimo, jih preverimo in najdemo pot do originalnega kreatorja. Prav tako jih ne moremo izbrisati ali podvojiti, saj so zapisani na tehnologiji veriženja blokov (blockchain)," pojasni direktorica agencije April 8 d.o.o. in This is better d.o.o. Urša Mivšek Sitar. NFT se poslužujejo tako uveljavljene blagovne znamke, kot tudi tudi nišne, z najrazličnejših gospodarskih področij. "Naj izpostavim turistično destinacijo Portorož in Piran. T.i. destinacijski NFT-ji delujejo po principu lojalnosti – ko uporabnik izvede tri določene aktivacije, zbere tri NFT-je iz treh različnih kolekcij in si tako avtomatsko prisluži zlati NFT z nagradami, ki pa bodo razkrite avgusta," pojasni Sitarjeva.

Od A do Z

Čeravno se NFT projekt sliši nekoliko v oblakih, pa so koraki jasni. "Začne se z svetovalcem o NFT-jih, ki izoblikuje idejo in pripravi koncept, v sodelovanju z marketiško ekipo se nato zasnuje koncept kampanje. Da je projekt uspešen, morajo sodelovati tudi programerji, ki programirajo v blockchainu, managerji skupnosti, ki predstavljajo velik faktor na poti uspošenosti pri prodaji NFTjev in oblikovalci. "Bolj kot je kompleksen koncept, večjo ekipo potrebuješ in večjo skupnost, ki tvoj projekt podpira in verjame v tvojo idejo." Na žalost pa v svetu blockchain še vedno mrgoli prevar in “scamov”, zato mora vsak kupec biti še posebej previden pri nakupu NFT-jev. "Ljudje se naj dobro izobrazijo. Preberejo legitimne članke, preverijo, kaj delajo strokovnjaki in se učijo od njih. Šele, ko dejansko razumeš proces in namen NFT-ja, si naložiš spletno denarnico, denar spremeniš iz FIAT valute v kripotvaluto in na preverjeni platformi kupiš NFT," pojasni nakupno pot Mivšek Sitarjeva, ki bo o NFT predavala tudi na konferenci o prihodnosti, ki jo določajo digitalni trendi Diggit, 12. maja.

Prvi reli na svetu s svojimi NFT

Navdušenci nad športnimi avtomobili pa te dni nestrpno pričakujejo NFT kolekcijo OneLife Rally. Gre za prvi odprti tip relija na svetu, ki bo letos že šesto leto zapored popeljal okoli 100 superavtomobilov s celega sveta po naši regiji. V Ljubljani se bodo ustavili 28. junija. Da gre več kot le za dogodek priča denimo dejstvo, da je njihovo filozofijo povezovanja regije, z odprtimi rokami sprejemajo mesta in države, kamor prihrumijo. Lani so v Istanbulu za voznike OneLife Rallya celo zaprli znameniti Bosporski most, ki povezuje Evropo in Azijo. To se je v zgodovini zgodilo samo še enkrat, in sicer za Formulo 1. Vsekakor gre za dejavnik, ki je pri uspešnosti NFT odločilen - močna skupnost, ki podpira idejo in zaupanja vredno podjetje.

Organizatorji, glavni direktor je iz Slovenije, pojasnujejo, da so se za NFT odločili, saj verjamejo v nenehen napredek, v povezovanje, v boljši svet. Zbrali so različne strokovnjake, vodenje projekta pa zaupali Bogdanu Carbunari iz Romunije. "Najuspešnejšte NFT kolekcije kot sta CryptoPunks in Bored Ape Yacht Club (BAYC) se pohvalijo zlasti z močno skupnostjo, tako javnosti kot zvezdnikov, ki jih podpirajo. OneLife Rally, ki velja za povezovalca regije je zato odlično zaledje." Posebnost te kolekcije bodo realne ugodnosti, ki jih bodo ob nakupu NFT prejeli kupci. "Popeljali se bodo lahko z avandgardnimi avtomobili, se udeležili voženj po puščavi, v načrtu imamo tudi razvoj fantazijske igre," našteva Carbunaru. OneLife Rally NFT so digitalne umetnine pod katere se podpisuje Yan Pascu, kreativni vodja agencije Artbinary, ki oblikuje za blagovne znamke kot so Puma, Adidas, The North Face, L'Oreal. Na "krovu " je tudi podjetje za distribucijo avtomobilskih pnevmatik Z-Performance, ki ga vodi eden najbogatejših vplivnežev Silviu Zaharia znan kot ZEDSly, ki velja v avtomobilističnih krogih za zvezdo Instagrama.

Tisto, na kar pa so snovalci najbolj ponosni in kar jih loči od ostalih NFT kolekcij, pa je zaveza dobrodelnosti. 5 odstotkov zneska ,ki ga bodo zaslužili s prodajo 5.555 žetonov, bodo namenili organizacijam, ki pomagajo otrokom. OneLife Rally namreč že tradicionalno podpira sirotišnice in organizacije za pomoč otrokom z rakom, ustanovili pa bodo tudi fundacijo. Pogumen skok v splet 3.0. vsekakor odseva in potrjujeje njihov slogan: "Balkan je novi kul".

Argettyi že imajo svoje lastnike

Argeta ni več samo pašteta v resničnem svetu, saj se je pridružila znamkam, ki že živijo tudi v virtualnem okolju,. S svojo prvo kolekcijo NFT-jev, ki jo sestavlja samo 21 unikatnih žetonov s skupnim imenom Argettyji, je postala prva znamka izdelkov široke potrošnje v regiji z lastnimi NFT-ji. V marcu je Argeta izpeljala projekt, s katerim je na ogljično nevtralni verigi blokov Solana zapisala podatke o unikatni zbirki 21 nezamenljivih žetonov. Skupaj s kreativno agencijo Luna TBWA so iz sličice prikupne dozice, ki je v preteklosti že opravljala vlogo Argetinega ambasadorja v spletu, ustvarili kolekcijo animiranih dozic. K sodelovanju so povabili tudi podjetje Lemur Legal iz Ljubljane, ki se specializira za pravna vprašanja, povezana z najnovejšimi tehnologijami.

Nastale so prikupne male dozice, od katerih ima vsaka svojo zgodbo, ki predstavlja eno od vrednot znamke Argeta. Tako NFT-ji nimajo samo zbirateljske vrednosti, ampak tudi komunikacijsko, saj je Argeta vrednote blagovne znamke na zanimiv in inovativen način približala tudi navdušencem nad sodobnimi tehnologijami in digitalnim svetom.

Argeta pa kolekcije ni dala v prodajo, ampak so se NFT-je odločili podariti najbolj zvestim oboževalcem. Na svojem Instagram profilu so izpeljali natečaj, v katerem so se uporabniki tega družbenega omrežja za Argettyje lahko potegovali tako, da so s komentarjem objave prepričali skupnost, da si zaslužijo postati lastnik Argetinega NFT-ja.Lastniki so tako postali del posebne Argetine skupnosti, saj lahko Argettyji v prihodnosti, poleg zbirateljske, dobijo tudi uporabno vrednost, denimo v obliki ekskluzivnih ugodnosti. Da je Argeta k projektu pristopila resno in z načrti za prihodnost kaže tudi informacija, da so nezamenljive žetone Argetty tudi uradno registrirali. Čeprav so Argettyji že dobili svoje lastnike, so še vedno na ogled na posebni spletni strani nft.argeta.com. Na družbenih omrežjih je zgodba o Argettyjih dosegla 2.500.000 oseb iz 10 držav in prejela več kot 12.000 všečkov, komentarjev in deljenj, Argetin Instagram profil pa je v prvi polovici marca, ko je trajala kampanja, dobil skoraj 800 novih sledilcev. Vsekakor je NFT tudi dobro marketinško orodje.

Vrednosti NFT

Prvotnemu navdušenju nad NFT sledi počasno umirjanje (tudi zaradi geopolitičnih razlogov in zahtev po regulaciji s strani držav) in verjetno se bo tudi NFT trg v kratkem ustalil na neki manjši vrednosti. Po podatkih DappRadarja in glede na druge vire je povprečna cena NFT žetona letos v marcu padla na 1800 evrov, medtem ko je bila cena še v januarju na svojem rekordu (6.300 evrov). Več o praktičnih primerih uporabnosti NFT-je pa bomo izvedeli t1. junija na ENEFTI - 1. Slovenski NFT konferenci.