Pivčeva upa, da se bo napeto predvolilno vzdušje s prihodom predvolilnega molka nekoliko umirilo, sama pa je glede na opravljeno delo v zadnjem letu na terenu optimistka. »Rezultat težko napovedujem, prav gotovo pa pričakujemo vstop v državni zbor. O tem, kakšen odstotek bomo dosegli, pa so ugibanja zelo različna,« je dejala predsednica Naše dežele.

Z javnomnenjskimi raziskavami, ki jim za zdaj večinoma niso napovedovale večjega uspeha, se po njenih besedah ne obremenjujejo preveč, saj gre med njimi za prevelike razlike. Njihove lastne ankete jim kažejo boljše, je dodala, na pomisleke, da njihov velik vložek v predvolilno kampanjo ne bo obrodil sadov, pa odvrnila, da je bil ta tak, kot je običajno za vsako volilno kampanjo, sicer pa je bilo opravljenega predvsem veliko prostovoljnega dela.

Za zdaj tudi ne razmišlja, kako naprej, če jim morda ne uspe osvojiti poslanskih sedežev, zagotovo pa bodo stranko gradili naprej in se pripravljali tudi na jesenske lokalne volitve. Na slednje so se, je povedala, delno pripravljali že vzporedno, saj so ves čas gradili ekipe na terenu.

Kot je še povedala, sta se s sinom za odhod na predčasno glasovanje na Ptuju, kjer imata še vedno prijavljeno stalno bivališče, odločila, ker želijo preživeti mirno nedeljo, zvečer pa bodo rezultate pričakali v volilnem štabu.