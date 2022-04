Nekje tam zunaj, med nihajočimi travami

Avstralskega pisatelja Geralda Murnana je New York Times leta 2018 razglasil »za največjega živega v angleščini pišočega avtorja, za katerega večina še nikoli ni slišala«, in zato je razumljivo, da je njegov roman Pustinje iz davnega leta 1982 šele lani pritaval tudi med nas. Pustinje so njegov tretji roman, po njem jih je napisal še sedem, je avtor številnih zbirk kratkih zgodb, esejev, pesniške zbirke, spominov. A te le sto strani obsegajoče Pustinje so ga v Avstraliji, nato pa tudi zunaj nje proslavile že ob izidu.