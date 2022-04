Kdaj bo novi sistem rezervacij vzpostavljen in začel delovati, bodo mestne oblasti sporočile v prihodnjih mesecih, je za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil Simone Venturini, podžupan Benetk, pristojen za turizem. Takrat bodo tudi podrobneje predstavili izjeme, ki bodo oproščene plačila vstopnice, med katerimi bodo prebivalci Benečije. Turisti, ki bodo nameravali prenočiti v Benetkah, za vstop v mesto ne bodo potrebovali predhodne rezervacije.

Brugnaro je spremembe v turistični strategiji Benetk opisal kot »pravo pot naprej« za upravljanje mestnega turizma. Ob tem je poudaril, da bodo Benetke prvo mesto na svetu, ki bo izvedlo »takšen težak poskus«, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Benetke letno obišče 20 milijonov turistov in mestne oblasti upajo, da bodo s sistemom rezervacij lažje načrtovali, koliko obiskovalcev je ob določenem času v mestu, navaja dpa. Po poročanju tujih tiskovnih agencij je samo minuli konec tedna preko velikonočnih praznikov Benetke obiskalo več stotisoč obiskovalcev.

Načrti za uvedbo vstopnine se pripravljajo, odkar je italijanska vlada konec leta 2018 odobrila ukrep kot rešitev za množični turizem v mestu. Občinske oblasti so marca 2019 potrdile uvedbo sistema vstopnin za turiste, a so načrte nato zaradi izbruha pandemije prestavili. Pandemija covida-19 je močno zmanjšala število obiskovalcev in spodbudila zahteve po ponovnem razmisleku o upravljanju turističnih tokov v prihodnosti, še navaja dpa.