Objavljamo račun, ki kaže, da je minister Jože Podgoršek debelo lagal

Podjetje KŽK iz Kranja je sporočilo, da kmetijski minister Jože Podgoršek osemsto evrov vrednega računa za svoje januarsko dopustovanje v hotelu Bohinj ni poravnal sam, kot je trdil v petek, ampak so to storili oni. Če to drži, pomeni, da je minister debelo lagal in da bi moral imeti predsednik vlade na mizi že njegovo odstopno izjavo.