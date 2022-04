Vseeno se zdi malo verjetno, da bo prvi zvezdnik Dallasa lahko nastopil na drugi tekmi, ki bo na sporedu v noči s ponedeljka na torek, so za ESPN dejali viri znotraj teksaške franšize. Bolj verjetna je njegova vrnitev na tretji tekmi, ko sledita še dva dodatna prosta dneva za potovanje v Salt Lake City za dve gostujoči tekmi.

Dončić si je levo mečno mišico poškodoval na zadnji tekmi rednega dela lige NBA, informacije iz kluba glede njegovega okrevanja pa so še naprej skope. Iz vrst Dallasa so po sobotni prvi tekmi, ki jo je Utah dobil z 99:93, sporočili le, da je Dončić začel metati na koš. Mavericks so v tej sezoni dobili osem od 18 tekem, na katerih Ljubljančan ni igral. Na preostalih imajo razmerje 44-21.