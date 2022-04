#kritika Poslednji zvoki narave v človeškem očesu zvoka

Četrti koncert abonmajskega cikla Sodobne orkestrske glasbe SOS Orkestra Slovenske filharmonije je 13. aprila s prvimi tremi slovenskimi izvedbami v Gallusovi dvorani porinil poslušalčeve meje dlje v izziv izraznosti introvertiranih poetik. Še več, skladbe umetnikov različnih generacij in družbenih ozadij so nam dokazale pronicljivo povednost modernističnih glasbenih kodov, klasični orkestrski korpus pa so popolnoma preobrazile v inštrument nepojmljivih zvokov zunaj spektra pričakovanega.