»Napovedujem naznanitev suma storitev kaznivih dejanj za osumljence Tomaž Seljak, nekdanji predsednik uprave Telekoma Slovenije, Blaž Rant, zastopnik Inštituta za avtorsko pravico, in neznane osebe v Telekomu Slovenije, Slovenska demokratska stranka in NovaTV24.si, informativna televizija, ker se je zlorabil položaj podjetja, ki je v večinski državni lasti, ker gre za oškodovanje družbe in ker ta hip v tej smeri ne poteka prav nobena preiskava. Pričakujem, da organi te zadeve pregledajo in ocenijo, ali je to vredno preiskave,« je poudaril Möderndorfer.

Zaradi javnega interesa se je čutil dolžnega obvestiti javnost, s čim se je ukvarjala preiskovalna komisija, ki preiskuje domnevno nezakonito financiranje SDS. Na podlagi dokumentacije, ki jo je prejela komisija od različnih virov, pa je mogoče ugotoviti sporna poslovanja NovaTV24.si, je poudaril.

Perič (Konkretno), naj bi oviral delo komisije

V podrobni predstavitvi je orisal, kako se je v NovaTV24.si v prvih letih njenega delovanja prek različnih podjetij pretakal denar iz Madžarske ter vlogo Telekoma Slovenije pri financiranju NovaTV24.si. Spomnil je, da je NovaTV24.si v aprilu leta 2020 od Telekoma Slovenije začela pridobivati odmeno za distribucijo svojega televizijskega programa. S tem je Telekom postal glavni financer NovaTV24.si, to pa pomeni, da danes njeno poslovanje namesto Madžarov financirajo Telekomovi slovenski naročniki, je dejal. »Ta televizija ne bi preživela toliko let, če ne bi imela madžarskega denarja. To je razvidno iz dokumentacije in iz pretoka denarja. Vse je preverljivo, vprašanje pa je, če pravi ljudje to preverjajo,« je poudaril.

Že uvodoma je bil kritičen do predsednika preiskovalne komisije Gregorja Periča (Konkretno), ki je po njegovem mnenju oviral delo komisije in se tudi povsem postavil na stran vladajoče koalicije. Perič se ni aktivno vključeval v preiskavo, ni spraševal prič, ni pregledoval dokumentacije, temveč je imel nalogo čim bolj zavlačevati delo preiskovalne komisije, da ne pride do končnega epiloga, je dejal.