Maraton pozitivne psihologije je nacionalno gibanje visokokakovostnih predavanj na podlagi dokazov, ki obravnavajo pet ključnih elementov psihološkega počutja in sreče, kot jih opredeljuje model PERMA (prijetna čustva, angažiranost, odnosi, pomen, dosežki). Gibanje se je začelo leta 2013 kot odgovor na gospodarsko recesijo v Sloveniji. Ljudje so čutili tesnobo, strah in druge neprijetne občutke. »V podporo smo začeli organizirati predavanja, zraven pa gradili spletno učno skupnost z dodatnimi vsebinami na družbenem omrežju facebook,« pojasni dr. Blanka Tacer, direktorica Skupine Primera. Dodaja, da opažajo porast individualizma, ki je nevarnejši, kot si mislimo. »S tem ne mislimo le individualizma, ko je človeku mar zgolj zase. To gre tako daleč, da danes ljudje rečejo, da ne spremljajo novic, ker nočejo biti slabe volje. Če dobro pomislimo, se s tem ljudje zapirajo vase, saj imajo občutek, da se itak ne da nič narediti glede perečih družbenih tem. In ta atmosfera ljudem na položajih povečuje moč.«

Gradimo boljšo psihološko sliko Slovenije

Svoj košček k temu prispevajo tudi »maratonci« s kakovostnimi vsebinami, s katerimi ozaveščajo ljudi, da je še tako majhen korak k izboljšavam pomemben in da je na koncu zmeraj človek tisti, ki izbere svoj odziv na še tako zahtevne okoliščine. »Naš spletni krožni socialni poslovni model sestavlja 50 podjetij, 80 predavateljev, 34.000 udeležencev in 8 dobrodelnih organizacij. Podjetja finančno podpirajo predavanja, ki so za udeležence brezplačna, udeleženci pa v znamenje hvaležnosti darujejo simboličen znesek v dobrodelne namene,« razložijo. Predavanja pokrivajo ustrezne potrebe v določenem trenutku. »Običajno so najbolj gledane starševske teme. Kako reševati konflikte, kako postavljati meje, na kakšen način vzgajati so zimzelene teme, saj starši želijo najti odgovore na vprašanja, ki se jim porajajo v vsakodnevnem družinskem življenju.« Na primer, januarja 2021 so se starši v Sloveniji mučili s šolanjem na domu, zato so organizirali spletno šolo za starše. Na drugo blokado oktobra 2020 so odgovorili z 12 pozitivnimi predavanji. Nato je Slovenija načrtovala okrevanje, zato so aprila 2021 izvedli sklop 12 predavanj za MSP in podjetnike. Ciljne skupine projekta so udeleženci (sleherniki, ki iščejo izobraževanja za večjo kakovost življenja, osebnostno rast, partnerstvo, starševstvo), podjetja (družbeno odgovorna podjetja, ki postavljajo ljudi na svoje osrednje mesto, s tem pridobijo možnost promocije, utrditve ugleda svoje blagovne znamke in kakovostna predavanja), predavatelji (strokovnjaki s področja humanistike in duševnega zdravja, s tem pridobijo dobijo prepoznavnost na nacionalni ravni) ter dobrodelne organizacije (za vsak sklop predavanj izberejo druge dobrodelne organizacije glede na to, kaj želijo ljudem sporočiti, s tem pridobijo donacije neposredno od udeležencev na njihov TRR).

Smeli načrti

»V devetdesetih so podjetja kazala mišice in se ponašala z velikostjo, dobički in številom delovnih mest. Zaposleni so bili vir zgolj na papirju. Danes to ne gre več. Ljudje od dela želijo več kot le mesečno plačo,« poudarja dr. Tacerjeva. Zmagovita podjetja na trg dela danes vstopajo z zavedanjem, da ljudje potrebujejo podjetje ravno toliko kot podjetje potrebuje ljudi. Ljudje potrebujejo priložnosti za rast in razvoj tako kot podjetje potrebuje kapital. »Pozitivna psihologija tukaj ponuja odgovore s stalnim širjenjem razvojne miselnosti med ljudmi. V prihodnosti se nameravamo še dosti bolj posvetiti organizacijam.«