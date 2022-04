Južnoafriški poslovnež in trenutno najbogatejši Zemljan Elon Musk želi v svojo perjanico poleg podjetij Tesla in SpaceX uvrstiti še Twitter. To je oznanil v ponudbi za prevzem podjetja, ki jo je v četrtek posredoval Twitterju. Podjetje je bilo pred razkritjem načrta prevzema vredno okoli 37 milijard dolarjev, Musk pa je v svoji ponudbi podjetje ocenil na 43 milijard dolarjev. To pomeni, da je za posamezno delnico pripravljen odšteti 54,2 dolarja oziroma okoli 38 odstotkov več, kot je bila vradna pred najavo prevzema. Napovedi prevzema je sicer nemudoma sledil skok delnic, ki so zrasle za okoli 18 odstotkov.

Musk je svojo odločitev za prevzem družbenega omrežja utemeljil z željo po zagotavljanju svobode govora. »V Twitter sem investiral, ker verjamem v njegov potencial platforme za svobodo govora po vsem svetu. Verjamem, da je svoboda govora družbeni imperativ za delujočo demokracijo,« je zapisal Musk v pismu predsedniku upravnega odbora Twitterja. Ob tem je dodal, da bo v primeru zavrnjene ponudbe moral ponovno premisliti svoj položaj delničarja v podjetju.

Muskova odločitev za prevzem Twitterja sledi zelo živahnemu obdobju po njegovi akumulaciji 9,2-odstotnega deleža podjetja. S tem deležem je Musk že 15. marca postal največji posamezni delničar podjetja, v javnost pa je novica prišla šele v začetku aprila. Ob to so se obregnili nekdanji delničarji podjetja. Musk bi namreč moral svojo investicijo razkriti najkasneje deset dni po prevzemu 5-odstotnega deleža podjetja. To bi moralo biti najkasneje 24. marca. Nekdanji delničarji pravijo, da jih je Musk s tem neposredno oškodoval, saj so delnice prodali pod ceno. Hkrati se je na ta način tudi neposredno okoristil, saj je svoj delež uspel povečati po nižji ceni. Po razkritju, da je Musk postal lastnik 9,2 odstotka Twitterja, je vrednost delnic podjetja 4. aprila skočila za kar 27 odstotkov z 39,31 dolarja na 49,97 dolarja. Nekdanji delničarji so zaradi tega že vložili skupinsko tožbo proti podjetniku.

Kakšne sprermembe twitterja lahko pričakujemo

Ob malverzacijah pri kopičenju deleža podjetja je Musk v zadnjem obdobju prek twitterja izvajal več anket o želenih spremembah omrežja. V več objavah je bil tudi kritičen do trenutnih politik podjetja. Splošno mnenje je bilo, da Musk z anketami preverja razpoloženje uporabnikov pred nastopom na sedež v upravnem odboru, ki bi ga moral zasesti ta teden. Presenetljivo do tega ni prišlo. Na dan, ko bi moral postati član upravnega odbora, so s podjetja sporočili, da je Musk sedež odklonil. Nemudoma so se pričele vrstiti nove teorije o motivaciji za spremembo načrtov.

Mnogi so menili, da bi si moral Musk zaradi sedeža na upravnem odboru podjetja močno zavezati jezik oziroma omiliti objave na twitterju. Poznavalci Muskovih navad so bili v to teorijo močno zaverovani, saj ima najbogatejši Zemljan zelo srbeče prste in močno zakoreninjeno razvado sejanja zmede s svojimi objavami.

Druga priljubljena teorija se je vrtela okoli morebitnih Muskovih načrtov, da bi še povečal delež v podjetju nad 14,9 odstotka. Glede na to, da je bil že z 9,2-odstotnim deležem največji delničar podjetja, so se mnogi čudili, čemu bi sploh še povečal svoj delež. S ponudbo za prevzem podjetja so dobili odgovor. Ni pa izključeno, da je del motivacije povezan s svobodo razvezanih prstov.

Glavno vprašanje ta hip je zato, kakšne spremembe bi znale doleteti twitter, če bo Musku prevzem uspel? Glede na Muskovo nepredvidljivo vedenje, je težko delati konkretne napovedi, je pa v zadnjem času navrgel več predlogov. V soboto je denimo predlagal znižanje cen za plačljive račune twitter blue, prepoved oglaševanja in možnost plačevanja naročnine s kriptovaluto Dogecoin. Gre za kriptovaluto, ki je nastala kot šala na račun kriptovalut, Musk pa jo je s svojimi tviti in nakupi transformiral v nekakšno kriptovaluto »Muskovcev«. Predvsem pa se Musk razglaša za borca za svobodo govora na twitterju in odpravljanje »cenzorskih« ukrepov, ki jih je družbeno omrežje v zadnjem obdobju uvedlo v boju proti širjenju sovražnega govora ter lažnih novic.