»Za to potezo smo se odločili po številnih poročilih iz prejšnjega tedna o barbarskih napadih na civiliste,« je v izjavi zapisalo britansko zunanje ministrstvo, pri čemer so izpostavili zračni napad na železniško postajo v Kramatorsku.

»Po grozljivih raketnih napadih na civiliste v vzhodni Ukrajini bomo sankcionirali tiste, ki podpirajo nezakonite separatistične regije in so sokrivi za grozodejstva proti ukrajinskemu ljudstvu,« je dejala britanska zunanja ministrica Liz Truss.

Velika Britanija skupaj z EU sodeluje v mednarodnih prizadevanjih za kaznovanje Rusije z zamrznitvijo sredstev, prepovedjo potovanj in drugimi ukrepi. Sankcije so bile doslej primarno usmerjene proti ruskim oligarhom in poslovnim subjektom, denimo trgovskim in transportnim podjetjem.

Nove sankcije vključujejo tudi Aleksandra Anančenka in Sergeja Kozlova, ki ju britansko zunanje ministrstvo opisuje kot »samooklicana« voditelja separatističnih ljudskih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki ju podpira Rusija.

Med ruskimi oligarhi, ki so jih prizadele sankcije, naj bi bila med drugim vodja ruskega naftnega velikana Lukoil Vagit Alekperov in predsednik konglomerata Sistema Vladimir Jevtušenkov. Sankcije naj bi poleg tega doletele družinske člane in sodelavce oligarhov Olega Deripaske in Mihaila Fridmana ter Marijo Lavrovo, soprogo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova.

Trussova je dejala še, da bo najnovejši sveženj sankcij vključeval razširitev prepovedi uvoza ruskega blaga v Združeno kraljestvo, ki bo od četrtka naprej vključevala železo in jeklo. London je od začetka ruske vojaške ofenzive na Ukrajino sankcioniral več kot 1400 posameznikov in podjetij, povezanih z Rusijo, vključno z več kot 100 ruskimi oligarhi in njihovimi družinskimi člani.

V okviru sankcij proti ruskim državljanom so z Jerseyja - otoka ob obali Francije, ki spada pod britansko krono, vendar ni del Združenega kraljestva - danes sporočili, da so zamrznili za okoli 6,5 milijarde evrov premoženja.

»Izdali smo uradni nalog za zamrznitev premoženja v vrednosti več kot sedem milijard dolarjev, za katero se sumi, da je povezano z Romanom Abramovičem in se nahaja na Jerseyju ali pa je v lasti subjektov, registriranih na Jerseyju«, so v izjavi sporočile tamkajšnje oblasti.

Velika Britanija in EU sta uvedli sankcije proti Abramoviču zaradi njegovih tesnih povezav z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ruski milijarder je bil zato med drugim prisiljen v prodajo angleškega nogometnega kluba Chelsea, ki ga je kupil leta 2003, zasegli so mu tudi nekaj luksuznih jaht.