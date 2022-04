Novi lastnik, novi dobavitelji?

V sodelovanju z madžarsko- ameriškim finančnim skladom, ki se je z rusko Sberbank dogovoril o nakupu deleža v Fortenovi, naj bi v regijo jugovzhodne Evrope prišel francoski Auchan. Ta naj bi zagotovil logistično znanje in dostop do nabavnih virov, brez sentimenta do porekla, je opozoril agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar.