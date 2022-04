Policija je danes sporočila, da bo v okviru preiskave kršitev zakona o ustavitvi javnega življenja med epidemijo covida s strani britanskega premierja Borisa Johnsona in njegovega osebja, ki so prirejali zabave na Downing Streetu, oglobila najmanj 30 ljudi, poročajo agencije.

Vodja opozicijske laburistične stranke Keir Starmer je po tej objavi tako Johnsona kot Sunaka pozval k odstopu. »Boris Johnson in Rishi Sunak sta kršila zakon in večkrat lagala britanski javnosti,« je opozoril.

Johnson se je v zadnjih mesecih zaradi afere, ki so jo poimenovali partygate, soočil z borbo za politično preživetje, potem ko so številni poslanci njegove konservativne stranke javno pozvali k njegovemu odstopu. Johnson je medtem vztrajno zanikal kakršno koli kršitev.

Londonska policija sicer nadaljuje s preiskovanjem trditev, da so Johnson in vladni uradniki v letih 2020 in 2021 organizirali in se udeležili vsaj ducata zabav in s tem kršili stroge omejitve, ki so jih na Otoku sprejeli za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

»Preiskava domnevnih kršitev predpisov v Whitehallu in na Downing Streetu se nadaljuje,« je danes sporočila londonska policija. "Po najboljših močeh si prizadevamo, da bi ta preiskava hitro napredovala. To vključuje nadaljevanje pregledovanja velike količine preiskovalnega gradiva," so dodali.