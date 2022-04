Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov, ki ga bo izplačalo ministrstvo, so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za december lani, upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za december lani, upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in rejniki, ki so imeli decembra lani sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo.

Upravičenci do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021 so poleg dodatka v višini 150 evrov upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov, so spomnili na ministrstvu.

Solidarnostni dodatek se bo izplačal samo na eni izmed naštetih podlag. V dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, se ne bo štel, razen pri izredni denarni socialni pomoči. Od dodatka ne bo treba plačati dohodnine.

Uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih prejemek je za lanski december znašal 1000 evrov ali manj, ter upravičencem do nadomestila za invalidnost za mesec december lani, bo solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine v višini 150 evrov izplačal Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in sicer v torek.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov je uživalcem poklicnih pokojnin s stalnim prebivališčem v Sloveniji, katerih prejemek je za mesec december lani znašal 1000 evrov ali manj, Kapitalska družba že izplačala minuli petek.