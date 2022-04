Kdaj bo bolje, si ne upa napovedati nihče, hkrati pa se avtomobili kar precej dražijo, zato je vprašanje, ali si jih bo v prihodnosti, ko se bodo zadeve normalizirale, še sploh privoščilo toliko ljudi, da bo prodaja spet narasla. A v težkih razmerah se kljub vsemu najdejo znamke, ki na slovenskem trgu uspejo prodati več avtomobilov, kot so jih lani, na koncu leta pa bo vidno, ali so zdržale tak ritem ali pač le imele srečo, da so doslej strankam dostavile več avtomobilov. Kakor koli, krepko več avtomobilov kot do konca marca lani so v prvi četrtini letošnjega leta od tistih znamk, ki so strankam dostavile najmanj 100 avtomobilov, pri nas prodali Kia (946:642 oziroma 47,3 odstotka več kot lani), Toyota (808:527, 53,3 odstotka več kot lani), Opel (537:313, 71,6 odstotka več kot lani), Mercedes-Benz (377:221, 70,6 odstotka več kot lani), Jeep (367:269, 36,4 odstotka več kot lani) in Tesla (122:95, 28,4 odstotka več kot lani). Vse druge beležijo padce, večinoma takšne, ki se merijo z dvomestnim številom. In še en vidik je smiselno izpostaviti – silen padec prodaje avtomobilov z dizelskimi motorji. Njihov delež je namreč padel na vsega dobrih 17 odstotkov, s čimer jih že prekašajo avtomobili s pogoni, ki smo jim še pred kratkim rekli alternativni – hibridi, priključni hibridi, elektrika in plin. Da, dizlu je očitno dokončno »odklenkalo«.

znamke Volkswagen 677 marca, 1824 leta 2022, 14,2-odstotni tržni delež Škoda 447 marca, 1200 leta 2022, 9,4-odstotni tržni delež Renault 441 marca, 1289 leta 2022, 10,1-odstotni tržni delež Kia 342 marca, 946 leta 2022, 7,4-odstotni tržni delež Toyota 342 marca, 808 leta 2022, 6,3-odstotni tržni delež