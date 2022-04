Nič kaj bolje se ne godi niti drugim predstavnikom z območja nekdanje Jugoslavije. Uvrstitev v finale napovedujejo le Srbiji, ki naj bi imela za to 69 odstotkov možnosti, v finalu pa ji napovedujejo 15. mesto in odstotek možnosti za zmago. Medtem naj bi daleč zadaj ostale Hrvaška, Črna gora in Severna Makedonija, ki jim vsem po vrsti napovedujejo uvrstitve, nižje od 33. mesta. Bosna in Hercegovina svojih predstavnikov letos ne bo imela, dodajmo pa še, da so stavnice v zadnjih letih v svojih napovedih precej natančne. V letih 2018 in 2019 so zmagovalca pravilno napovedale že mesec vnaprej, lani pa aprila še ne, so pa Italijo, ki je naposled zmagala, na prvo mesto pravilno postavile nekaj dni pred finalom.