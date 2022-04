V ligi ABA je na vrsti zadnji krog rednega dela, ki pa je zadnji le na papirju, saj morajo vsa moštva odigrati še prestavljene tekme zaradi okužb s koronavirusom. Cedevita Olimpija, ki bo jutri v Tivoliju gostila Cibono, še bije bitko za tretje mesto z Budućnostjo, a je v težkem položaju in je precej bolj verjetno, da bo redni del sklenila na četrtem. V skorajda izgubljeni situaciji je drugi slovenski predstavnik Krka. Če jutri kloni na gostovanju pri Igokei, je že uradno izpadla v 2. ligo ABA. V primeru zmage ji še ostane trohica upanja.

Na obračun s Cibono Ljubljančani prihajajo z gostovanj pri Studentskem centru in Promitheasu. Obe tekmi so dobili, na obeh pa pogrešali kapetana Jako Blažiča, ki ga mučijo bolečine v hrbtu. A Cedevita Olimpija je v zadnjem obdobju postala tako povezana in organizirana ekipa, da je iz tira ne vrže niti odsotnost statistično najboljšega posameznika. Ko je Tivoli nazadnje gostil tekmo, je proti Partizanu pokal po šivih. To pot bržkone ne bo tako, a Alen Omić in soigralci upajo, da bodo vseeno imeli močno podporo. »Navijači so nam v veliko pomoč, saj z njihovo številnejšo prisotnostjo lažje igramo in se motiviramo. Vemo, kaj je naša naloga – nova zmaga,« je jasen center Cedevite Olimpije. Nasprotnik bo Cibona s slovenskim trenerjem Gašperjem Okornom, ki je pri Olimpiji pustil globok pečat in leta 2017 z njo osvojil dvojno domačo krono, prvo po sezoni 2008/09 in do danes tudi zadnjo. »Cibona ima mlado in zelo mobilno ekipo, ki igra od prihoda Gašperja Okorna odlično košarko. Vsak posameznik ve, kakšne so njegove naloge, ob tem pa so agresivni v obrambi. Morali bomo biti osredotočeni na našo predstavo in razviti hitro igro z lahkimi koši. Na tak način si bomo dvignili samozavest,« pravi trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac, ki z igralci lovi 16. zaporedno zmago v ligi ABA in evropskem pokalu.

Precej bolj turobno je vzdušje v Novem mestu, saj je Krka praktično že obsojena na izpad v 2. ligo ABA, ob tem pa ne blesti niti v domačem prvenstvu. Nazadnje je v okrnjeni zasedbi klonila na gostovanju v Šenčurju. Še precej zahtevnejše delo jih čaka jutri, ko gostujejo pri Igokei. »Igokea je na zadnjih šestih tekmah zmagala petkrat, zato je jasno, da nas čaka zelo težko delo. So dobro vodena ekipa, saj trener Dragan Bajić opravlja izjemen posel. Imajo ogromno individualne kakovosti, na splošno pa igrajo zelo čvrsto in agresivno. Njihov zaščitni znak je dobra obramba z veliko prevzemanji. Če bomo odgovorili z enako čvrstino in se ne bomo zmedli v njihovem obrambnem sistemu, bomo lahko z njimi enakovredno tekmovali,« sporoča trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, zadnji, 26. krog: Split – Zadar, danes ob 19. uri: Mornar – S. centar, jutri ob 12. uri: Mega – Partizan, ob 17. uri: Igokea – Krka, ob 19. uri: Olimpija – Cibona, ponedeljek ob 18. uri: C. zvezda – FMP, ob 21. uri: Budućnost – Borac.