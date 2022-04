Upor s plakati in doktorati

Sredin shod za znanost na Kongresnem trgu lahko prištejemo med proteste, ki se odvijajo že vse, odkar je Janševa vlada ljudstvu speljala oblast. Mogoče je prepoznati sorodstveno povezavo med demonstracijami kolesarjev in demonstracijami znanstvenikov. A vzdušje pred deželnim dvorcem, kjer domuje stoletna ljubljanska univerza, je bilo vendarle drugačno. Medtem ko so petkove demonstracije spontano urbane, rokenrolovske in ljudske, je bil shod za znanost bolj svečan. Besede so zvenele zlikano in na balkonu so igrali akademski pihalci.