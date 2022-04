Kot poroča portal 24ur.com, ki je za dogajanje izvedel od mame enega od dijakov, naj bi si dijaki 4. letnika po vdoru v sistem opravičevali izostanke od pouka, nekdo pa naj bi si popravil celo oceno v e-redovalnici. Na mariborski policijski upravi so že potrdili, da so prejeli prijavo, ki se nanaša na področje računalniške kriminalitete, več informacij pa za zdaj še ne razkrivajo.

Ravnateljica šole Iva Pučnik Ozimič je potrdila, da sum o vdoru v sistem obstaja in da so v skladu z zakonodajo o dogodku obvestili pristojne institucije. Prav tako naj bi izvajali postopek vzgojnega ukrepanja, a več informacij zaradi varstva osebnih podatkov ne smejo posredovati. Za Televizijo Slovenija je Pučnik Ozimičeva sicer zatrdila, da ni prišlo do množičnega spreminjanja ocen, popravljena naj bi bila le ena, izbrisanih naj bi bilo tudi nekaj neopravičenih izostankov od pouka.

Letos že dva poskusa vdora v šolski informacijski sistem

Gre za že drugi primer poskusa vdora v šolski informacijski sistem letos. Januarja so mediji poročali o zlorabi sistema eAsistent. Takrat naj bi dijaki ustvarili lažen klon sistema ter ga podtaknili učiteljem, pridobili njihove prijavne podatke in nato sami popravljali ocene v pravi e-redovalnici. Takrat so iz eŠole sporočili, da pravzaprav ni prišlo do vdora v sistem, temveč do kraje dostopnih podatkov določenih učiteljev preko lažne kopije spletne strani, kot je to običajno za t.i. phishing oziroma spletno ribarjenje.

Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljev Gregor Pečan je januarja za STA povedal, da sodobna tehnologija poleg številnih prednosti, ki jih omogoča njena uporaba, omogoča nove načine prevar in kriminalnih dejanj. Ob tem je prepričan, da ima velika večina učiteljev še vedno vse ocene zapisane tudi v klasičnih redovalnicah.

Po besedah predsednice društva srednješolskih ravnateljev in direktorice Šolskega centra Ljubljana Nives Počkar so srednješolski ravnatelji že od nekdaj proti temu, da se osebni in občutljivi podatki shranjujejo na serverjih zasebnikov oziroma zasebnih podjetij. »Na to smo večkrat opozarjali pristojno šolsko ministrstvo, ki pa ni storilo ničesar. Še vedno moramo šole zelo veliko financirati zunanje izvajalce za hrambo vseh teh podatkov in to ni prav,« je pred dvema mesecema za STA dejala Počkarjeva.