Colorado si je s tem zagotovil nastop v končnici, doslej pa je po 70 tekmah v sezoni zbral 106 točk. Za nov par sta bila najbolj zaslužna Nathan MacKinnon z dvema goloma in Devon Toews s tremi podajami. Mikko Rantanen je z dvema asistencama na svoji 400. tekmi zabeležil 400. točko. Colorado je postal četrto najhitrejše moštvo s 50 zmagami v sezoni v zadnjih 25 letih. Hitreje je to uspelo le Tampa Bay Lightning v sezoni 2018/19 po 66 tekmah ter Washington Capitals po 69. v tekmovalnem obdobju 2015/16.

Pri poražencih je nekdanji dolgoletni soigralec Anžeta Kopitarja pri Los Angelesu, Jeff Carter s podajo zabeležil 800. točko v NHL, Jake Guentzel pa je dosegel gol in podajo. Pittsburgh v metropolitanski diviziji ostaja tretji, štiri točke za New York Rangers in šest za Carolina Hurricanes. Hokejisti Caroline so danes z 2:4 izgubili proti odpisanim Buffalo Sabres.

Na derbiju atlantske divizije kar 13 golov

Medtem so gledalci v derbiju atlantske divizije videli kar 13 golov. Florida je proti Torontu zaostajala že za štiri gole, a na koncu vpisala 49. zmago ter 104. točko v sezoni. Največ zaslug si lahko ob tem pripiše Johnny Huberdeau, ki je dvoboj končal z dvema goloma in tremi podajami. Prvič v karieri pa je v rednem delu sezone presegel 100 točk. Trenutno je pri 102 in na lestvici naj strelcev zaostaja le za Connorjem McDavidom, ki je danes v podaljšku z golom za 106. točko sezone odločil obračun proti San Jose Sharks (2:1).

Huberdeau je za Florido prispeval podajo za vodstvo, nato pa je sledil juriš Toronta za 5:1 sredi druge tretjine. Slika se je nato povsem obrnila, pet zaporednih zadetkov v pičlih 16 minutah pa je za 6:5 doseglo moštvo s Floride. Podaljšek je nato izsilil John Tavares štiri minute pred koncem rednega dela, v podaljšku pa je z drugim golom na tekmi veselje domačim navijačem prinesel Huberdeau.

Kopitarjevi kralji ostajajo na tretjem mestu pacifiške divizije

Na preostalih tekmah so pomembno zmago v lovu na končnico zabeležili hokejisti Nashville Predators in Dallas Stars. Oboji so sicer zunaj najboljše trojice v svoji diviziji, v razvrstitvi za "wild Card" pa trenutno na prvih dveh mestih s 84 oz. 83 točkami. S tem ima Dallas točko več od Vegas Golden Knights, ki se sicer z Los Angelesom, Edmontonom in Calgaryjem bori za vrh pacifiške divizije.

Kopitarjevi kralji imajo trenutno na tretjem mestu svoje divizije štiri točke naskoka pred Vegasom, naslednjo tekmo pa bodo odigrali v noči na petek proti Edmontonu.