V Ukrajino naj bi bilo od začetka vojne pripotovalo na tisoče prostovoljcev iz tujine. Največ je seveda Ukrajincev, ki so prišli pomagat domovini, med tujimi vojaki pa je najti pripadnike številnih narodov. Belorusi imajo na primer kar svoj bataljon Katus Kalinovski, imenovan po njihovem pisatelju in revolucionarju iz 19. stoletja, kar nekaj je tudi mednarodnih bataljonov. Kot v vsaki vojni pa se najdejo tudi drugi, med njimi profesionalni vojaki, plačanci, pa tudi domoljubi, ki že dobivajo skrajni predznak. Na ukrajinskih bojiščih so najbolj znane tri skupine.

Zasebna vojska za umazane naloge

Najbolj razvpita in skrivnostna je ruska skupina Wagner. Gre za zasebno varnostno podjetje, ki naj bi ga pred približno desetletjem ustanovil nekdanji specialec, podpolkovnik Dmitrij Valerijevič Utkin, veteran vojn v Čečeniji. Zasebna vojska, ki šteje do 6000 mož, naj bi dobila ime po Richardu Wagnerju, najljubšem skladatelju Adolfa Hitlerja. Tudi Utkin naj bi bil odkriti neonacist, njegovo telo je pokrito s tetovažami z nacističnimi motivi.

Ta zasebna vojska se pojavlja povsod, kjer so vojne in kjer dovolj dobro plačajo. Uradna Moskva zanika kakršne koli povezave, celo obstoj Wagnerjeve skupine, češ da so zasebne vojske v Rusiji prepovedane, biti plačanec pa je kaznivo. Po besedah moskovskega vojaškega analitika Pavla Felgenauerja, ki se je pogovarjal z novinarjem Euronewsa, pa pripadniki Wagnerja ne gredo nikamor brez odobritve iz Kremlja.

Največ umazanega dela zanj je skupina Wagner opravila v Siriji, kjer se je Moskva vojaško postavila na stran predsednika Bašarja Al Asada. Wagnerjanci naj bi sodelovali v številnih vojaških operacijah pod poveljstvom ruske vojske in tudi sirskih sil, četudi delujejo precej samostojno. Aktivni so v vojnah v Sudanu, Centralnoafriški republiki, Libiji, Maliju in Mozambiku, opaženi na Madagaskarju in v Venezueli. Mesečna plača najemnika je med dva in štiri tisoč dolarji, kar je malo v primerjavi z zasebnimi vojskami na zahodu. Koliko pripadnikov skupine Wagner je v Ukrajini, ni znano, najpogosteje se je govorilo o okoli 400 borcih (morda jih je do tisoč), ki naj bi imeli nalogo ubiti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, člane vlade, kijevskega župana Vitalija Klička in njegovega brata Vladimirja. Ukrajinske obveščevalne službe naj bi preprečile najmanj dva atentata na Zelenskega.

Tiktok bataljon

Na vzhodu in jugu Ukrajine, v Donbasu in na obali Azovskega morja se bojuje večja skupina čečenskih borcev. Tja jih je napotil čečenski voditelj Ramzan Kadirov, ki ga je Putin pred kratkim povišal v čin generalpolkovnika. Veterani čečenske vojne, ki so se tolkli na strani Rusov, so v ukrajinskih in drugih protiruskih medijih pogosto tarča posmeha, pravijo jim kar tiktok bataljon, saj posnetke svojih akcij veliko objavljajo na tem družbenem omrežju, pa tudi na telegramu. Viralen je postal posnetek Kadirova, kako ob mitraljezu moli na bencinski črpalki s pripisom, da gre za molitev v Mariupolju. Le da te mreže bencinskih servisov v Ukrajini sploh ni, temveč je le v Rusiji.

Kadirovci, kot pravijo tem borcem, bilo naj bi jih do tisoč, veljajo za še posebno brutalne, njihova vloga v Mariupolju pa je po besedah enega od ruskih poveljnikov »čiščenje« že osvojenih območij. To prikliče spomine na vojne na območju nekdanje Jugoslavije, ko so četniki izvajali najbrutalnejše akcije etničnega čiščenja, ubijanja, posiljevanja in plenjenja.

Nacionalisti v prvih bojnih vrstah

Kadirovci, morebiti pa tudi wagnerjanci, pa imajo v Mariupolju trdožive nasprotnike: pripadnike bataljona Azov. Gre za ukrajinske nacionaliste, tudi neonaciste, in ko je Putin pri odločitvi za »posebno vojaško operacijo« v Ukrajini navedel denacifikacijo države, je imel v mislih prav pripadnike Azova, pa skupine Desni sektor, bataljonov Dnipro ena in dva, Aidar in Donbas. Okoli tega, ali gre samo za zagrizene domoljube ali neonaciste (prvi poveljnik Azova Andrij Bilecki je že tak), se lomijo kopja, gre pa za visoko motivirane in zagrizene borce, ki so se od leta 2014 dokazovali v spopadih v separatističnih regijah Doneck in Lugansk. Sami priznavajo, da je v njihovih vrstah do petina neonacistov.

Bataljon Azov, katerega vodje so odigrali tudi ključno vlogo v majdanski revoluciji, je od začetka vojne v Donbasu v sestavi ukrajinskih oboroženih sil, a verjetno uživa – ali pa si jemlje – veliko samostojnosti. Ukrajinski mediji azovce kujejo v nebo, da herojsko branijo Mariupolj, ruska stran pa trdi, da prebivalce tega mesta uporabljajo za živi ščit, vojaško pa da delujejo iz civilnih poslopij, tudi bolnišnic.