V Stožicah se je v 14 dneh spremenilo veliko stvari. Če so navijači 20. marca vso tekmo proti Domžalam zahtevali odhod nepriljubljenega trenerja Dina Skenderja in ga dve uri po koncu tudi dočakali, so v nedeljo zvečer z vzkliki »Žuti, legenda!« vseskozi bodrili njegovega naslednika Roberta Prosinečkega, ki je v velikem slogu začel delo na klopi Olimpije. Zmaga s 4:1 proti Radomljam je celo previsoka glede na razmerje moči in dogajanje na igrišču. Gostje so namreč zaigrali napadalno kot še nobena ekipa v letošnji sezoni v Stožicah, imeli pet lepih priložnosti, a na koncu so jim po presingu tudi pošle moči, da bi še drugič presenetili Olimpijo.

Olimpija na trenutke kot Barcelona s tiki-taka

Triinpetdesetletni Prosinečki, ki ga zadnje dni vseskozi spremlja španska televizijska ekipa, ki je prišla v Ljubljano o njem posnet dokumentarni film, je že na prvi tekmi uresničil napovedi o napadalni in igri Olimpije z veliko posestjo žoge. V sistemu 4-3-3 sta priložnost na krilnih položajih dobila pri Skenderju odpisana Djalo Aldair in Almedin Ziljkić, ki sta se mu oddolžila s prodornostjo in lepima goloma. V osrčju zvezne vrste je prvič po štirih mesecih igral kapetan Timi Max Elšnik. V obrambi je malo škripalo zaradi odsotnosti Đorđa Crnomarkovića. »Fantje so odigrali dobro tekmo. Ko so se sprostili in ni bilo pritiska, so bili na trenutke fenomenalni. Tekaško smo dobro pripravljeni,« je bil zadovoljen Robert Prosinečki, ki s prihodom v Slovenijo ni motiviral le svojih igralcev, ampak bodo odslej pred takšno legendo svetovnega nogometa željni dokazovanja tudi nogometaši v vrstah nasprotnega moštva.

Od prve minute je bilo očitno, da je njegov model igre pravo nasprotje od teoretika Skenderja. Vsako akcijo skušajo izpeljati skozi igro brez preskakovanja linij. Olimpija začne graditi napad pri vratarju, s kopico podaj po tleh osvaja prostor in tako ogroža gol tekmeca. Ko so igralci začeli nabijati dolge žoge po zraku, je Prosinečki takoj povzdignil glas, da takšne igre noče gledati. Predvsem tretji in četrti zadetek sta bila po kombinatoriki v slogu igre Barcelonine tiki-taka. »Naša filozofija je takšna, a se zavedamo, da vselej ne bomo mogli tako igrati. Načrt je, da prevladujemo, si priigramo priložnosti in s petimi igralci napolnimo kazenski prostor tekmeca. Za takšen model imamo individualno kakovost. Vsi so željni dokazovanja,« je razlagal Prosinčeki. Ni se ukvarjal s skromnim obiskom, saj je prepričan, da bodo ob dobrih igrah in rezultatih tudi gledalci začeli prihajati v velikem številu.

V boju za prvaka je v 29. krogu vodilni trojec Maribor (56) točk, Koper (63) in Olimpija (49) dosegel pomembne zmage, medtem ko je branilka naslova Mura (44 točk) izpadla iz bitke za lovoriko. Za Olimpijo bo ključna že naslednja tekma v Ljudskem vrtu, kjer mora na derbiju premagati vodilni Maribor, če želi osti v boju za prvaka. »V Mariboru bo treba pokazati več, kot smo proti Radomljam. Za kaj takšnega imamo tudi kakovost,« je bil jasen Prosinečki, ki si je ogledal tekmo Maribora v Domžalah. »Čudna tekma, v kateri so bile Domžale večji del tekme boljše, Maribor pa je zadeval. Videli smo, da je Maribor zelo dober v tranziciji in najbolj nevaren v protinapadih,« je večnega tekmeca analiziral Prosinečki, ki pravi, da je Ljubljana zanj drugačna zgodba od drugih klubov. V slovenski prestolnici je eno leto tudi igral za Olimpijo in v trenerski vlogi gre le za nadaljevanje te ljubezni.

Radomlje so imele dovolj priložnosti za presenečenje

Če bi Radomlje v prvem polčasu izkoristile svoje priložnosti pri izidih 0:0, 1:1 in zaostanku 1:2, bi tekma lahko šla tudi v drugo smer. »Zgodilo se je tisto, kar smo pričakovali, torej nova, boljša in bolj sveža Olimpija, ki je bila zelo igriva. Zaradi presinga, ko smo lovili zaostanek, smo potrošili veliko moči, a glede igre smo drago prodali svojo kožo. To je bila neka druga Olimpija, kolegu Prosinečkemu pa želim, da se bori za naslov prvaka. Mi si po igri zaslužimo obstanek v prvi ligi. Če bi proti vsem ekipam, proti katerim imamo realne možnosti, da nekaj naredimo, odigrali tako dobro, kot smo v Ljubljani, se ne bi borili za obstanek,« je bil jasen trener Radomelj Nermin Bašić.

Vrstni red: Maribor 56, Koper 53, Olimpija 49, Mura 44, Bravo 42, Domžale 37, Celje 35, Radomlje 31, Tabor 26, Aluminij 22.