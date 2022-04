Kljub temu da so igrali brez kapetana Jake Blažiča, ki je tekmo v Podgorici izpustil zaradi bolečin v križu (začutil jih je že v Ljubljani, a z moštvom vseeno odpotoval v Črno goro), so košarkarji Olimpije proti Studentskemu centru prišli do sedme zaporedne zmage v ligi ABA. Suvereno. Čeprav so večji del tekme zaostajali, tekmecu niso pustili, da bi se preveč odlepil, in so ves čas ostajali v zaostanku, ki je omogočal hiter preobrat. V zadnji četrtini so ga nato tudi naredili, ko so pritisnili na plin in z delnim izidom 13:0 med 32. in 37. minuto tehtnico prevesili na svojo stran. »V prvem polčasu smo bili mehki, počasni, v bistvu smo delovali, kot da čakamo, da tekmec začne igrati. Ko pa smo dojeli, da gre za zelo kakovostno moštvo, smo v drugem polčasu dvignili raven obrambe, zaigrali agresivneje in zasluženo zmagali,« je po tekmi povedal trener Olimpije Jurica Golemac, s katerim se je strinjal tudi najboljši strelec tekme Jacob Pullen: »Šele v drugem polčasu smo začeli igrati v obrambi, ki je ključ do vseh naših zmag, ki smo jih nanizali v zadnjem času. V tem delu smo nasprotniku dopustili samo 30 točk in s tako obrambo je vse lažje.«

V praktično nerešljivem položaju so medtem po novem porazu, tokrat je bila od njih v Novem mestu s 84:72 boljša Budućnost, košarkarji Krke. Novomeščani morajo namreč do konca rednega dela zmagati na vseh treh tekmah (Igokea in Mornar v gosteh, Mega doma), hkrati pa jim morajo, da bi se uvrstili v dodatne kvalifikacije za obstanek, iti na roke številni drugi izidi. Da gostje ne bodo dovolili presenečenja, je bilo tokrat jasno že po nekaj minutah igre. V peti so tako že vodili z dvomestno razliko (15:3), gostitelji pa so bolje odigrali le zadnjih deset minut, ki so jih dobili z 28:15, a je takrat motivacija Budućnosti že močno padla. »Začeli smo zelo slabo, še zlasti v obrambi, pa tudi v napadu smo imeli veliko zgrešenih zicerjev. Razlika je hitro narasla, malo zaradi naših napak, še bolj pa zaradi kakovosti nasprotnika,« je po tekmi, na kateri so zaostajali od prve do zadnje minute, povedal trener Krke Dalibor Damjanović.

Liga ABA, 24. krog: Krka – Budućnost 72:84 (13:24, 30:49, 44:69, Stipčević 13, Stavrov 11; Atić 15), Studentski centar – Cedevita Olimpija 80:88 (19:21, 50:43, 67:67, Neal, Pavličević, Ilić in Kamenjaš po 12; Pullen 19, Ferrell 16, Dragić 12, Ejim in Murić po 10), Cibona – Igokea 77:82, Split – FMP 85:90, Partizan – Mornar 95:83, danes ob 18. uri: Zadar – Mega, sreda, 20. april, ob 19. uri: Borac – Crvena zvezda. x