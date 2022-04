Rudniki, metalurgija, jeklo, nafta, banke in tudi mediji ter hrana so glavni vir bogastva najbogatejših, med katerimi seveda izstopa Rinat Ahmetov, ki je bil lani težak več kot sedem milijard dolarjev, zdaj jih ima le še 4,6 milijarde. Mimogrede, 100 najbogatejših Ukrajincev ima v rokah več kot 47 milijard dolarjev oziroma okoli 43 milijard evrov, večina se jih je ukvarjala ali se še razmeroma aktivno ukvarja s politiko in velika večina jih je zdaj na voljo aktualnemu predsedniku.

Rinat Ahmetov, 1966

Najbogatejši Ukrajinec je v času ruske agresije izjavil: »Iskreno verjamem v zmago Ukrajine v tej vojni. Potem bomo začeli obnavljati državo, da bo srečnejša in uspešnejša.« Zmaga na terenu ali za pogajalsko mizo je seveda v njegovem interesu. Ahmetov je sicer tudi politik, a še bolj je lastnik podjetja System Capital Management in preko svoje hčerinske družbe DTEK nadzoruje več kot polovico proizvodnje premoga v Ukrajini. Ob distribuciji energije je tudi lastnik velikega medijskega holdinga Media Group Ukraine in lastnik enega najboljših nogometnih klubov v Evropi Šahtar Doneck. Rinat Ahmetov ima med drugim dve stanovanji v najbolj ekskluzivni zgradbi na svetu One Hyde Park v Londonu. Stanovanji je združil v penthouse, ki je vreden okoli 216 milijonov dolarjev. Mnogi so ga kritizirali in tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ga je obtoževal, da sodeluje z Rusi in celo s separatisti, a hkrati je res, da Ahmetov, čeprav je politično na drugi strani kot Zelenski, med spopadi pomaga domovini. Ob milijonskih donacijah je med drugim stadion Šahtarja v Lvovu spremenil v velik begunski center.

Viktor Pinčuk, 1960

Zet bivšega ukrajinskega predsednika Leonida Kučme ima bogastvo v finančnem podjetju EastOne Group LLC s sedežem v Londonu in v podjetju Interpipe, ki proizvaja jeklo, cevi in kolesa. Ob tem ima Pinčuk štiri televizijske kanale in tabloid Fakty i Kommentarii. Bivši poslanec ukrajinskega parlamenta, ki je bil lani težak 2,5 milijarde dolarjev, poseduje le še okoli dve milijardi in pravi: »Politiki ljubijo moč. Jaz ljubim svobodo. Zato nisem politik.« Njegova prijatelja sta Elton John in Bill Clinton. Za organizacijo 50. rojstnega dne je zapravil šest milijonov dolarjev.

Kostjantin Ževago, 1974

Poslovnež in politik je svoje bogastvo (lani je imel 2,4 milijarde dolarjev, letos ima kar milijardo manj) zaslužil predvsem z rudniki. Njegov Ferrexpo je bil prvo vzhodnoevropsko podjetje, ki je kotiralo na londonski borzi. Njegov nogometni klub je FK Vorskla, v ukrajinskem parlamentu pa je sedel kar 21 let. Ževago, ki izvira iz družine rudarskih inženirjev, ni padel daleč od drevesa; zdaj ima ob rudnikih tudi deleže v bankah, hotelih, pristaniščih, ladjedelnicah, farmacevtskih podjetjih, obratih za proizvodnjo hrane …

Igor Kolomojskij, 1963

Ukrajinsko-ciprsko-izraelski poslovnež, bivši guverner Dnipropetrovske oblasti in lastnik propadlega FK Dnipro, je nepriljubljen tako pri ruskih kot pri ameriških oblasteh. Putin ga obtožuje, da je lažnivec in goljuf, ameriške oblasti njega in članov njegove družine zaradi korupcije nočejo videti v ZDA. Še lani je imel ukrajinski Jud okoli 1,8 milijarde dolarjev, Forbes pa je v začetku tega tedna menil, da ima zgolj milijardo, kolikor naj bi bili vredni njegovi deleži v njegovi PrivatBank, ki ima deleže v rudnikih, naftni industriji, letalskih družbah, medijih …

Genadij Bogoljubov, 1962

Bogoljubov je prijavljen v Londonu (živi pa tudi v Ženevi) in je državljan Ukrajine, Velike Britanije, Izraela ter Cipra. V Ukrajini je sicer dvojno državljanstvo prepovedano. Tudi Bogoljubov je solastnik skupine PrivatBank, ki ima deleže v mnogih panogah v Ukrajini, Evropski uniji, Gruziji, Gani, Rusiji, ZDA … Jeklo, nafta, plin in kemična industrija so njegovi sektorji, posli pa niso na borzah. Pred vojno je imel 1,7 milijarde, zdaj pa je ostala še milijarda dolarjev.

Halina Gerega, 1959

Halina skupaj s svojim možem Oleksandrom obvladuje trgovsko verigo Epicentr K, ki ponuja opremo za dom in vrt. Še lani so imeli v 18 družbah kar 24.000 zaposlenih, kritiki pa so jim očitali, da dobro izkoriščajo svoje politične zveze. Halina je bila nekoč namreč županja Kijeva, za njene trgovine pa velja, da so na široko kršile karantenske zakone v času covida. Kakorkoli že, zakoncema zdaj ni lahko. Rusi so temeljito bombardirali tudi njune prodajalne. Na začetku vojne sta imela okoli 1,5 milijarde dolarjev, zdaj pa sta gotovo padla pod milijardo.

Petro Porošenko 1965

Bivši ukrajinski predsednik – zamenjal ga je Volodomir Zelenski – naj bi imel pred vojno v rokah okoli milijardo in pol dolarjev, ki jih je zaslužil z največjim ukrajinskim slaščičarskim podjetjem Roshen. Porošenko je sicer ekonomist in je že med študijem začel uvažati kakav, podjetje pa je ustanovil leta 1996 ter ga med svojim mandatom prodal. Kakorkoli, Roshen ima okoli 10.000 zaposlenih, ki v mirnem času naredijo okoli 300 različnih čokoladic, bombonov in tortic. Porošenko je, mimogrede, tudi lastnik opozicijskega televizijskega kanala Prjamij.

Vadim Novinski, 1963

Na približno 1,4 milijarde dolarjev so pred vojno v Ukrajini cenili prvega človeka Ukrajinske pravoslavne cerkve, ki je, mimogrede, obogatel kot lastnik imperija Smart Holding. Skupaj z Andrejem Kljamkom imata v lasti deleže v industriji nafte in plina, ladjedelništvu, kmetijstvu in seveda bankah. Novinski ima tudi deleže v naftni družbi Regal Petroleum in verigi supermarketov Amstor s 13 trgovinskimi centri. Milijarder, ki naj bi bil blizu Rusiji, ne pa tudi uradni politiki Moskve, je med tistimi, ki zagovarjajo pogajanja.

Oleksandr Jaroslavski, 1959

Osemsto dvajset milijonov dolarjev naj bi imel pod palcem ukrajinski poslovnež, nekdanji solastnik UkrSibbank in bivši predsednik nogometnega kluba Metalist Harkov. Jaroslavski je predsednik podjetja DCH, ki se ukvarja z gradbeništvom in investicijami. Pred napadom Rusije je imel v gradnji nekaj velikih projektov, tudi nov terminal na letališču v Dnipru, ki bi lahko na leto sprejel štiri milijone potnikov. Veliko denarja ima v metalurški industriji. Leta 2018 je bil med 322 ukrajinskimi poslovneži, proti katerim so Rusi uvedli sankcije.

Jurij Kosiuk, 1968

Nekateri štejejo Kosiuka za milijarderja, a po zadnjih podatkih, ki jih ponuja bolj ali manj uradna medijska scena, naj bi imel na svojem računu okoli 780 milijonov dolarjev. Kosiuk je sicer lastnik orjaškega podjetja MHP, ki se ukvarja s kmetijstvom in hrano. Podjetje, ki ima sedež v mestecu Mironivka pri Kijevu, je bilo ustanovljeno leta 1998 in ga zanimajo predvsem piščanci, ki jim v osnovni verziji pravijo Naša Rjaba. Kosiuk ima menda izvrstne zveze v vrhu ukrajinske politike, slovenski državljani pa ga poznamo predvsem kot lastnika Perutnine Ptuj.