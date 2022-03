Kakšen spektakularni finalni turnir nas torej čaka na Caesars (bivši Mercedes) Superdome stadionu, kjer sicer v ligi NFL igrajo tamkajšnji New Orleans Saints in so ga s 75 tisoč sedeži priredili – in razprodali – za letošnji Final Four NCAA! Samo spomnimo: univerza Duke je naslov študentskega prvaka v zadnjem ducatu let osvojila 2010 in 2015, Severna Karolina 2009 in 2017, Villanova 2016 in 2018 ter Kansas 2008. Pri tem gre za univerze, ki so v zgodovini skupaj neštetokrat osvojile prvenstvo NCAA ali se uvrstile na zaključni turnir, tako da teh številk niti nima smisla navajati; samo v ilustracijo, Duke se je v zgodovini 17-krat uvrstil na zaključni turnir, od tega 13-krat v času trenerja Krzyzewskega (od 1980 naprej), in osvojil pet naslovov prvaka. Težko sicer rečemo, če ima Duke možnosti za osvojitev še šestega naslova, s katerim bi »Coach K«, kot vsi kličejo Krzyzewskega, res sijajno odšel v zgodovino, a tega starega trenerskega lisjaka nikoli ne odpišimo.

Čeprav so na finalnem turnirju štiri res slavne univerze, pa je bil samo Kansas letos prvi nosilec, in sicer v konferenci Srednjega zahoda. Duke je bil v Zahodni konferenci drugi nosilec, prvi, Gonzaga, sicer lanski finalist, pa je senzacionalno izpadla v drugem krogu letošnje Marčevske norosti (zaključnega spopada 64 najboljših univerz) proti Arkansasu. Enako je bila drugi nosilec v Južni konferenci Villanova, medtem ko je tamkajšnji prvi nosilec Arizona izpadla proti Houstonu. Tako je še največje presenečenje, da se je na Final Four uvrstila Severna Karolina, ki je bila šele 8. nosilec Vzhodne konference, a je v drugem krogu še posebej presenetljivo izločila lanske prvake, univerzo Baylor, v tretjem krogu pa tudi višje postavljeno kalifornijsko univerzo iz Los Angelesa (UCLA), lanskega finalista, z enim največjih zvezdnikom lige NCAA Johnnyjem Juzangom na čelu.

Bo Paolo Banchero prvi zvezdnik turnirja?

Kdo je torej prvi favorit v tem legendarnem spopadu četverice? Prav zmagi nad Baylorjem in UCLA ter premočna zmaga nad Saint Peter'som v finalu Vzhoda (69:49) dajejo veliko možnosti Severni Karolini, čeprav Duka, kot rečeno, ne gre odpisati. V drugem polfinalu se zdi močnejši Kansas, ki je recimo v finalu Srednjega zahoda dobesedno razbil sicer simpatično ekipo Miamija (76:50), pa tudi nasploh so bili kot prvi nosilec vseskozi zelo konsistentni. Med posameznimi igralci, ki so že zaznamovali dosedanjo sezono in bodo verjetno tudi zaključni turnir, pa velja izpostaviti predvsem krilo Paola Banchera z univerze Duke, za katerega njegov trener »K« pravi, da je trenutno najbrž najbolj nadarjeni igralec v ligi NCAA in je tudi na tretjem mestu lestvice igralcev, ki bodo na razpolago na letošnjem naboru lige NBA. Banchero ima letos povprečje 17 tok na tekmo in osem skokov, predvsem pa je vodja ekipe, ki zna »povleči«, ko je to najbolj potrebno. Podobno močan igralec kot Banchero je pri Kansasu denimo Ochai Agbaji (19 točk in 5 skokov v povprečju, na 10. mestu na naboru NBA), pri Severni Karolini Caleb Love, pri Villanovi pa Justin Moore. Moč teh igralcev pa seveda bistveno presega njihovo statistiko. Vsekakor nas v New Orleansu čaka lepa »izložba« igralcev, ki bodo v bodoče tudi zvezdniki lige NBA in svetovne košarke.

A mimo enega imena, ki ne bo na parketu, a ob njem, vendarle ne moremo. Že večkrat omenjeni Coach K, torej Mike Krzyzewski, je že pred časom oznanil, da zaradi teže let, zdravstvenih težav in iztrošenosti po 42 letih vodenja univerzitetne ekipe Duke, dokončno odhaja v pokoj. Njegovi igralci so ga izjemno lepo »nagradili« s tem, da so mu službo letos »podaljšali« do konca sezone, ko so se uvrstili na Final Four, tako da se bo K lahko poslovil na največji sceni in na najlepši možni način. Še posebej če mu s svojim znanjem in izkušnjami uspe pretentati tekmece in bo še šestič in zadnjič dvignil lovoriko NCAA. Ne pozabimo, da je Krzyzewski poleg vseh lovorik z Dukom osvojil tudi tri olimpijske zlate medalje z reprezentanco ZDA, pa še dva naslova svetovnih prvakov vmes, ne da bi v obdobju 2006–2016 z njimi izgubil eno samo tekmo. To ga uvršča dobesedno med »nesmrtne«, torej med največje svetovne košarkarske trenerje vseh časov.