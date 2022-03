Nekdanja trboveljska Nama z novo podobo

V Trbovljah je novo zunanjo podobo po dolgem času dobila stavba, v kateri je nekoč bila znamenita Nama oziroma blagovnica, kot so jo imenovali občani. Leta 1956 zgrajena stavba je bila v precej slabem stanju, saj se vanjo dolgo časa ni vlagalo. Razlogi za to so bili tudi večkratne menjave lastništev in slabo finančno stanje lastnikov.