Vojaška zgodovina pod kamniško postajo

Pod kamniško avtobusno postajo, kjer je imela teritorialna obramba nekoč skladišče orožja, so ob občinskem prazniku ponovno odprli vrata vojaškega muzeja. Bogata zbirka je nastala zahvaljujoč zanesenjakom in zbirateljem, združenim v Kulturnozgodovinsko društvo Triglav. Poseben del so namenili nekdanji tovarni Kemijske industrije Kamnik.