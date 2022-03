Pahor se je ob tem Petriču, ki mu je kot nekdanji predsednik ustavnega sodišča, ugledni strokovnjak za mednarodno pravo in mednarodne odnose, univerzitetni profesor in dolgoletni diplomat, skoraj pet let svetoval na področjih mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, odnosov s sosedi, razmerami v regiji in prihodnostjo Evropske unije, zahvalil za sodelovanje, so v sporočilu za javnost še zapisali v uradu predsednika republike.

Na čelu ARAO začasno Petra Grajžl

Vlada pa je danes za vršilko dolžnosti direktorice Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) imenovala Petro Grajžl, trenutno vodjo kabineta ministra za okolje in prostor. Imenovana je bila za čas od 29. marca, ko mandat poteče sedanjemu direktorju Sandiju Viršku, do imenovanja direktorja, vendar za največ eno leto.

Ker sedanjemu direktorju ARAO Viršku 29. marca poteče mandat, je upravni odbor ARAO 11. januarja objavil razpis za prosto delovno mesto direktorja. Razpisnim pogojem sta ustrezala dva kandidata. Z obema so opravili razgovor, na osnovi predstavljenega programa dela in razvoja ARAO za obdobje 2022-2026 pa kot najprimernejšega izbrali kandidata, ki je dne 1. marca odstopil od kandidature, je sporočil urad vlade za komuniciranje.

Grajžlova je po navedbah urada je diplomirala na DOBA Fakulteti za uporabne poslovne in družbene študije Maribor. Trenutno je zaposlena kot vodja kabineta ministra za okolje in prostor, pred tem pa je bila zaposlena v Komunali Brežice, nazadnje kot vodja sektorja splošnih služb.

Zaplet z razpisom za izvajalca gradnje odlagališča radioaktivnih odpadkov

ARAO bo bdela nad gradnjo odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) na Vrbini pri Krškem. Na agenciji so v četrtek za STA izrazili pričakovanje, da bo gradbeno dovoljenje za odlagališče izdano v kratkem. Agencija vrednost celotne naložbe ocenjuje na okoli 194 milijonov evrov.

A zapletlo se je z razpisom za izvajalca gradnje. Za gradnjo so se potegovali konzorcij družb Riko, Kolektor CPG in CGP, avstrijski Strabag ter konzorcij družb SGP Pomgrad, Kostak in GIC Gradnje. Kot je razvidno iz objave na portalu javnih naročil, je v igri ostal le konzorcij Riko, Kolektor CPG in CGP, ki mu je ARAO priznal sposobnost za izvedbo projekta. Vendar pa je ponudba konzorcija s 148,3 milijona evrov brez DDV močno presegala ocenjeno vrednost naročila, ki je bila pri 43,4 milijona evrov brez DDV. ARAO je tako sprejel odločitev, da se naročilo ne odda.