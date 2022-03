Kaj pomeni dejstvo, da novinarka daje pomembno, odgovorno in zahtevno delo v navednice? Trdite torej, gospa Tanackovič, da naše delo v resnici ne vključuje ničesar od naštetega?

Nadalje nas sprašujete, kje smo bili v času šolanja na daljavo, in nato sami nesramno odgovarjate, da smo bili skriti za računalniki, doma ali celo na vikendih. Morda vam raje odgovorimo mi. Po svojih najboljših močeh, v najkrajšem možnem času in na vse možne načine (tudi z učenjem novih tehnologij) smo skrbeli za svoje dijake. Naša služba je postala celodnevno delo, razpršeno med video klice, prilagajanje učnega gradiva v digitalne formate in za razumevanje brez neposredne komunikacije učitelj - dijak, tiskanje, popravljanje, vračanje nalog, izdelkov, esejev dijakov, elektronska sporočila, klice staršev, konference zaradi nenehnih okrožnic in sprememb odlokov, govorilne ure, razredne ure ... In vi se iz nas norčujete z opazko o dopoldanskih nakupih in rekreaciji?

Ali smo se spraševali, kako se naši dijaki počutijo? Ni bilo treba - govorili smo z njimi: na daljavo, hibridno, v živo z maskami na obrazu - kakorkoli, ampak, govorili smo.

Od kod vam zamisel, da učitelji nismo opozarjali na stiske dijakov, na potrebo po odprtju šol in potrebo po prilagoditvi učnih načrtov? (Mimogrede: razjasnite si razliko med pojmoma šolski program in kurikulum.) Le-te namreč smo spremenili. Poleg tega smo prilagodili tudi ocenjevanje in maturo.

In, ne: za delo na daljavo nismo prejemali nobenih kovid dodatkov.

Ob vrnitvi dijakov v šole smo z doslednim upoštevanjem ukrepov in priporočil stroke (razen, seveda, če ste vi večja strokovnjakinja) vložili največje napore v to, da so šole ostale odprte, da niso postale žarišča epidemije.

To smo v resnici ti učitelji, ki jih vi vidite kot redke posameznike. Mi pa vemo, da je ravno obratno.

Kar zadeva stavko: natančno si preberite stavkovne zahteve in ne izpostavljajte zgolj tistih, ki jih v pisanju lahko neupravičeno uporabite za blatenje učiteljev.

Mi poznamo svoje poslanstvo.

Profesorice in profesorji na Gimnaziji Ptuj