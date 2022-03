V Cetisu pojasnjujejo, da je vojna v Ukrajini povzročila motnje v zadnji fazi razvoja programskega dela pri izdelavi novih osebnih izkaznic, in sicer tistih, ki se tičejo vzpostavittve varnega digitalnega potrdila. »Velik del programske opreme smo namreč razvijali v Ukrajini in Rusiji, kar je zaradi vojnih razmer žal povzročilo dodatne ovire pri razvoju zadnjih delov programske kode, saj so bili prisiljeni prekiniti vse stike s svojimi programerji na teh območjih,« so navedli v Cetisu in dodali, da so razvoj aplikacij prenesli na novo ekipo.

Ta se, kot pravijo, skupaj s strokovnjaki in dobavitelji družbe Cetis ter ministrstvoma za notranje zadeve in javno upravo »izjemno trudi, da bi kljub zapletom zaradi višje sile ujeli obljubljen rok začetka izdelave osebnih izkaznic, za katere bo vloga sprejeta od 28. marca dalje«. V skladu s spremembo zakona o osebni izkaznici, ki jo je DZ sprejel v začetku decembra lani, bi se namreč biometrične osebne izkaznice morale začeli izdajati 28. marca, po prvotnem načrtu pa celo 3. januarja.

V Cetisu so zapisali, da je nova biometrična osebna izkaznica izjemno zahteven, verjetno najzahtevnejši slovenski dokument, ki predstavlja vrhunec obstoječe tehnologije na tem področju. Najvišjo stopnjo varnosti in napredne funkcionalnosti zagotavlja 34 varnostnih elementov, med katerimi je tudi čip. Epidemija covida-19 pa je prizadela oskrbovalne verige po vsem svetu, tudi dobavo čipov in drugih ključnih komponent za izdelavo osebnih dokumentov, zato je Cetis že na začetku projekta naletel na ovire pri dobavi materialov.

Na izkaznice bo treba počakati kakšnih pet dni

V Cetisu uporabnike osebnih izkaznic prosijo za razumevanje in potrpežljivost ob morebitnem krajšem zamiku pri izdelavi nove osebne izkaznice, za katero bodo podali vlogo v prvih dneh po 28. marcu. »Vloge se bodo sicer lahko sprejemale nemoteno, je pa mogoče, da bodo izkaznice izdelane in predane na pošto do pet dni po oddaji vloge, če bodo to oddali že konec marca in prve dni aprila,« so navedli v Cetisu.

Nove osebne izkaznice bodo, kot pravijo, omogočale dve ključni funkcionalnosti: elektronsko identifikacijo in elektronsko podpisovanje. »Uporabniki elektronskih storitev bodo imeli na enem dokumentu vse potrebno za svojo identifikacijo v fizičnem in elektronskem svetu. Gre za velik korak k sodobnim digitaliziranim storitvam, ki so varne in zanesljive. Digitalno potrdilo visoke ravni zanesljivosti bo v prihodnje omogočalo dodajanje različnih storitev javne uprave,« so še zapisali v Cetisu.

Na upravnih enotah podaljšan čas uradnih ur in dva dodatna dneva odprtih vrat

Letos bo sicer potekla veljavnost velikemu številu osebnih dokumentov državljank in državljanov Slovenije, zato upravne enote v teh dneh že zaznavajo povečan interes strank. Ker je v tej zvezi pričakovati še večji pritisk, hkrati pa se zaradi povečanega števila vlog pojavljajo zaostanki na področju tujcev, se je minister za javno upravo Boštjan Koritnik skupaj z načelnicami in načelniki dogovoril za podaljšan čas uradnih ur in dva dodatna dneva odprtih vrat.

Koz so povedali na ministrstvu, bodo upravne enote podaljšale uradne ure »glede na posebnosti svojega lokalnega okolja in organizacijo dela«. Podrobnejše informacije o tem bodo objavljene na njihovih spletnih straneh. Da bi odpravili zaostanke in zagotovill hitrejšo obravnavo pa bodo imele upravne enote povsod po Sloveniji tudi dodatne uradne ure, in sicer v četrtek, 31. marca od 8. do 15. ure ter v soboto, 2. aprila od 8. do 12. ure. Ta dva dneva bosta namenjena strankam, ki niso oziroma ne bodo naročene, vendar le za pridobitev osebnih dokumentov, kot so osebna izkaznica, potni list in vozniško dovoljenje.

Za ureditev osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj ne velja krajevna pristojnost

Zaradi različnih obremenitev upravnih enot na ministrstvu poudarjajo, da za ureditev osebnih izkaznic, potnih listov in vozniških dovoljenj ne velja krajevna pristojnost, kar pomeni, da jih lahko državljanke in državljani uredijo v katerikoli upravni enoti v Sloveniji in ne nujno v kraju svojega bivališča. Obenem so spomnili tudi na poziv ministra za javno upravo Borisa Koritnika, da se stranke v čim večji meri poslužujejo tudi elektronskega načina poslovanja z državo, kar omogoča tudi portal eUprava. »Še posebej to velja za vse postopke, ki jih lahko na takšen način vsakdo izvede v celoti in brez obiska upravne enote,« so izpostavili.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na načelnice in načelnike upravnih enot naslovil dopis, v katerem jim je med drugim zagotovil pomoč na tehničnem področju, ki vključuje dodatno IT opremo, ki jo potrebujejo zaposleni na okencih za delo s strankami, in dodatna sredstva za plačilo zaposlenim, ki bodo sodelovali v projektu. Poleg tega pa pa je načelnicam in načelnikom upravnih ento predlagal naj razmislijo o možni aktivaciji upokojenih javnih uslužbencev.

